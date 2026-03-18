Dark Scrolls : le nouveau jeu des créateurs de Gato Roboto s’annonce sur PC et Nintendo Switch

Un mélange explosif entre roguelike et shoot’em up

Dark Scrolls se présente comme un dungeon scroller en pixel art qui combine le chaos et l’intensité d’un shoot’em up, à la progression et à la rejouabilité d’un roguelike. On précise que le terme « dungeon scroller » est un terme non-officiel pour décrire un dungeon crawler en 2D. Le jeu mise sur un gameplay nerveux où les réflexes et la prise de décision immédiate seront essentiels pour survivre. Chaque partie proposera des niveaux générés de manière procédurale, des salles conçues à la main, des embranchements multiples et des boss exigeants.

Il sera possible de choisir parmi neuf personnages jouables. Chacun d’eux dispose de compétences uniques, d’objectifs secondaires et des équipements personnalisables. Le casting promet d’être particulièrement original comme témoigne certaines descriptions du communiqué tels que le « berserker costaud » ou le « rat saxophoniste ». Ainsi, chaque héros proposera une manière différente d’aborder les combats et les runs.

Dark Scrolls pourra être joué en solo, en coopération locale et en coopération en ligne. Le jeu mettra en avant les synergies entre joueurs, avec la possibilité de se soutenir en combat, de se réanimer mutuellement ou encore de combiner les capacités pour déclencher des attaques spectaculaires.

Au fil des runs, vous allez collecter des tas de pièces sur les ennemis ou dans des coffres. Cette monnaie pourra se dépenser dans une boutique tenue par Bruce & Goose. Cela permettra de débloquer de nouveaux pouvoirs, des attaques dévastatrices et des alliés à invoquer. Visuellement, Dark Scrolls mise sur une esthétique pixel-perfect old school avec des graphismes inspirés de jeux des années 80/90. Les effets sonores et la musiques promettent également d’être dans cette même veine.

Dark Scrolls est attendu pour cette année sur PC et Nintendo Switch.