Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red repousse le Night City Wire au 25 juin

Cela ne vous a pas échappé, la situation actuelle aux Etats-Unis a des répercussions sur tous les pans de notre société, à commencer par le divertissement. Tout comme PlayStation a décidé de reporter sa présentation des jeux PS5, CD Projekt a pris la décision de décaler l’événement Night City Wire prévu initialement le 11 juin, et qui devait mettre en lumière Cyberpunk 2077.

We decided to move Night City Wire to Jun 25th. We still look forward to sharing new information about CP’77, but more important discussions are happening right now and we want them to be heard. We wholeheartedly stand against racism, intolerance and violence. Black Lives Matter.

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 2, 2020