Les présentations et conférences du 1er au 7 juin

Vu les circonstances actuelles et l’annulation de l’E3, beaucoup d’éditeurs et de développeurs ont décidé de tenter leur chance autrement pour les conférences. On aura donc de nombreux petits évènements tout au long de l’été pour annoncer des jeux ou au moins donner des nouvelles de projets déjà connus. Comme il est un peu difficile de s’y retrouver, on a décidé de vous faire un programme hebdomadaire pour ne rien louper.

Bien entendu, comme certaines conférences ne sont pas annoncées une semaine à l’avance, il est possible que de nouveaux évènements soient dévoilés après la publication de cet article. C’est pour cela que cette page sera mise à jour si besoin est.

Le programme des présentations et conférences du 1er au 7 juin

PlayStation 5 : Le futur du jeu vidéo

Principe : En attendant une date ou un prix pour la PlayStation 5, Sony va dévoiler les jeux qui accompagneront la sortie de la console.

Jeudi 4 juin Heure française : 22h00

22h00 Durée : Plus d’une heure

Plus d’une heure Lien pour visionner l’évènement : Chaîne Youtube de PlayStation France

Summer of Gaming 2020

Principe : Le site américain IGN prévoit toute une série de streams et de vidéos en juin pour remplacer sa couverture de l’E3. Mais cette semaine c’est la journée du vendredi qui nous intéresse. En effet, il n’y a que ce jour-là que des annonces sont prévues. On nous promet donc de nouveaux trailers et du gameplay mais aussi trois nouveaux jeux, dont un édité par Merge et un autre développé par The Outsiders pour le compte de Funcom.

Vendredi 5 juin Heure française : ???

??? Durée : ???

??? Lien pour visionner l’évènement : Chaîne Twitch d’IGN

INDIE Live Expo 2020

Principe : Le Japon a une scène indé et compte le faire savoir grâce à l’INDIE Live Expo 2020. Autant être honnête, trois heures pour parler de jeux indés japonais (parfois déjà sortis pour les faire découvrir à un nouveau public), cela ne s’annonce pas comme le moment le plus hype de la saison. On nous promet une participation des créateurs tels que Toby Fox (Undertale) ou ZUN (Touhou) sans préciser si c’est pour des annonces ou seulement dire bonjour.

Samedi 6 juin Heure française : 13h00

13h00 Durée : 3 heures

3 heures Lien pour visionner l’évènement : Chaîne Twitch de l’INDIE Live Expo (version anglaise)

The Guerrilla Collective

Principe : Plusieurs petits et moyens éditeurs et studios indés se sont regroupés pour former The Guerrilla Collective. On nous promet trois jours d’annonces, trailers et infos exclusives. Parmi les participants, on retrouve Sega, Larian Studios (Baldur’s Gate III) ou ZA/UM (Disco Elysium).

Samedi 6 juin au lundi 8 juin Heure française : 19h00

19h00 Durée : ???

??? Lien pour visionner l’évènement : Chaîne Twitch de Guerrilla Collective

Paradox Insider

Principe : C’est techniquement une partie du stream de The Guerrilla Collective mais Paradox Interactive a décidé de s’octroyer une demie-heure pour faire sa propre présentation, le Paradox Insider. L’éditeur devrait donc parler de ses futurs projets et dévoiler les prochains contenus et mises à jour de ses jeux déjà sortis.

Samedi 6 juin Heure française : 20h30

20h30 Durée : 30 minutes

30 minutes Lien pour visionner l’évènement : Chaîne Twitch de Guerrilla Collective

PC Gaming Show 2020

Principe : L’absence d’E3 n’est pas un problème pour le PC Gaming Show qui proposera bien une édition cette année. Cette conférence dédiée aux jeux PC (et au hardware selon le sponsor) n’a pas encore teasé son contenu.

Samedi 6 juin Heure française : 21h00

21h00 Durée : ???

??? Lien pour visionner l’évènement : Chaîne Twitch de PC Gamer

Future Games Show

Principe : Puisque PC Gamer et IGN ont leurs streams avec des annonces, le site GamesRadar+ a lui aussi voulu sa présentation. Il s’agit du Future Games Show, le nom étant un hommage à la maison mère du site, le groupe Future qui détient des dizaines de sites et magazines jeux vidéo ou informatiques (dont PC Gamer parce que notre monde est tout petit). Aucun nom n’est encore évoqué mais on nous promet des annonces et des exclusivités pour des AAA, de l’indé, du jeu mobile et même le streaming.

Samedi 6 juin Heure française : 23h30

23h30 Durée : 1 heure

1 heure Lien pour visionner l’évènement : Chaîne Twitch de GamesRadar+

Voilà pour le programme de cette semaine, vous pourrez bien entendu retrouver toutes les news sur le site. Et si vous voulez suivre ces conférences avec nous, n’hésitez pas à consulter le compte Twitter de notre AGTV pour savoir ce qui sera commenté en direct ou non.