Crypto Apex Legends

Crypto est le spécialiste des secrets. Il sait comment les découvrir et les protéger. Hacker de génie et expert en cryptage, il met à profit ses drones aériens pour épier ses adversaires dans l’arène d’Apex sans se faire repérer. Le design de ses drones est étrangement proche de ceux qu’a créés Tae-Jun Park, un meurtrier en cavale.

Drone de surveillance (tactique) : Déployez un drone pour obtenir une vue de la zone environnante. Si votre drone est abattu, vous devez attendre 40 secondes avant de pouvoir en déployer un autre.

Orphelins ayant grandi dans les rues de Suotamo, Tae-Jun et sa sœur adoptive Mila Alexander échappent à la misère en étudiant l’informatique et en concevant les drones qui retransmettent les Jeux Apex à travers les Terres Sauvages. Cependant, Tae-Jun part un jour en emportant avec lui un important secret industriel et sa sœur disparaît dans des circonstances aussi mystérieuses que brutales. Crypto nie avoir été en contact avec Tae-Jun et, à ce jour, l’affaire demeure non résolue.

Les raisons qui poussent Crypto à prendre part aux Jeux Apex sont aussi obscures que son profil est atypique. De récentes interviews laisseraient à penser qu’il est en quête de justice, sans que l’on en sache beaucoup plus

Comment jouer Crypto ?

À l’inverse d’un Bangalore ou d’un Mirage, Crypto sera essentiellement là en soutien. Il ne sera donc pas question de foncer tête baissée vers vos ennemis, au risque de vite le regretter. Votre drone sera votre arme principale, et l’utiliser à bon escient sera essentiel. Votre drone va permettre de vous donner des éléments essentiels pour vos alliés et vous permettre de la jouer en mode vicieux :

Donner la position de vos ennemis : malgré que votre drone soit rapidement détectable par vos ennemis, et possiblement détruit si on lui tire dessus, votre drone de surveillance vous renseignera sur la position de vos ennemis. Un peu comme Bloodhound, servez-vous de Crypto comme éclaireur, afin d’entrer dans un bâtiment en toute sécurité.

Réanimer des alliés ou récupérer des bannières : servez-vous du drone pour récupérer des bannières alliés s'ils ont été tués, ou de tenter de les réanimer. Pour ne rien vous cacher, il arrivera souvent que cette action se conclura par la destruction de votre drone, les ennemis restant souvent à proximité du lieu du crime. Petit conseil : attendez un tout petit peu avant de lancer votre drone vers votre allié, histoire que vos ennemis aient eu le temps de s'éloigner un minimum.

Vous jouer de l'équipe adverse : si vous sentez que l'équipe adverse se concentre énormément sur votre drone, n'hésitez pas à les attirer dans la direction souhaitée, pour les prendre à revers par surprise.

Utiliser l'attaque ultime juste avant le combat final : vous sentez que vos ennemis commencent à prendre le dessus ? Utilisez votre ultime, puis foncez dans le tas avec vos alliés pour donner le coup fatal. Cette attaque ultime met un gros coup aux boucliers des ennemis, de quoi vous donner un léger avantage dans le combat.

En bref, vous allez devoir bien réfléchir avant d’envoyer votre drone espionner vos ennemis sous peine de le perdre rapidement, et de ne plus avoir accès à vos capacités, tant elles sont liées à votre drone.

