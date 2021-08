Crusader Kings III arrivera bien sur PS5 et Xbox Series

La conférence Xbox de la Gamescom n’arrive peut-être pas à convaincre par son rythme pour le moment, mais elle permet tout de même d’obtenir quelques informations sur des jeux déjà annoncés, et même déjà sortis, comme Crusader Kings III. Malheureusement, la surprise que nous réservait Paradox Interactive a quelque peu été éventée avant le show.

Pas de surprise, mais une bonne nouvelle quand même

Deux jours auparavant, on avait appris que le jeu avait été enregistré sur PS5, Xbox One et Xbox Series auprès de l’organisme de classification taiwanais, laissant sous-entendre qu’une annonce était toute proche.

C’est donc lors de la conférence Xbox de la Gamescom que l’on a appris que Crusader Kings III arrivera bien sur Xbox Series, mais aussi sur PS5. C’est Lab42 qui s’occupera de ce portage sur consoles. On peut ici découvrir un trailer pour patienter jusqu’à l’annonce de la date de sortie de ces versions, qui n’a pas été communiquée.