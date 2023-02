CrossfireX va lui aussi fermer ses portes dès le mois de mai

C’est une vraie hécatombe qui s’est produite cette semaine dans le domaine des jeux service. Apex Legends Mobile, Rumbleverse ou encore Knockout City appartiennent bientôt au passé mais ils seront rejoints par d’autres au fil des mois à venir, étant donné l’instabilité de ce marché. Le prochain à intégrer ce cimetière n’est autre que CrossfireX, un titre sorti au début de l’année 2022 qui avait fait grand bruit pour la relative médiocrité de son expérience multijoueur.

It is with deepest regret that we must inform you of our decision to terminate our service for CrossfireX. We want to thank each and every one of our players for playing and being a part of this journey with us. For full details, please visit: https://t.co/Kx03nYOmLA pic.twitter.com/Gl790Tn38T

— CrossfireX (@PlayCrossfireX) February 3, 2023