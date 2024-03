Smilegate (CrossFire) viendrait de fermer son studio à Barcelone, qui travaillait sur un jeu AAA en monde ouvert

Pas de répit pour l’industrie. Jusqu’à la fin de ce trimestre fiscal, et sans doute encore après, les licenciements vont continuer et on en a un exemple chaque semaine, quand ce n’est pas plus. Aujourd’hui, l’annonce n’est pas encore officielle mais tout porte à croire que Smilegate Barcelona viendrait de fermer ses portes, puisque certains de ses désormais ex-employés prennent la parole (relayés par VGC) pour indiquer qu’ils sont maintenant à la recherche d’un nouveau travail.