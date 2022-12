Voici les 10 jeux les plus mal notés sur Metacritic en 2022

Oui, Metacritic ne devrait pas être un barème que l’on devrait vraiment prendre au sérieux lorsqu’il s’agit de juger de la qualité d’un jeu, car ce ne sont pas les notes des tests qui sont intéressantes, mais le contenu de ces derniers. Cependant, on doit bien avouer qu’on a un petit plaisir coupable chaque année, celui du top 10 du pire de Metacritic, avec le classement des jeux qui ont le plus déçus la presse. La sélection de 2022 vient justement d’être dévoilée, et parmi les titres plus ou moins inconnues au bataillon, on retrouve tout de même quelques studios et éditeurs notoires.

Le troisième va vous éton… pardon

Ce classement a été établi en fonction de la moyenne des notes attribuées à chaque jeu sorti entre le 1er janvier 2022 et maintenant. Il ne comptabilise que les jeux qui ont reçu aux moins sept notes et tests de la part de la presse, pour éviter les déséquilibres. Chaque jeu est mentionné avec la version qui a reçu la note la plus négative (il peut arriver qu’un jeu soit bien noté sur PC mais mal sur consoles, et inversement, prenez bien cela en compte).

Voici le top 10 des jeux les plus mal notés sur Metacritic en 2022 :

POSTAL 4: No Regerts (PC) – 30 CrossfireX (Xbox Series X) – 38 Babylon’s Fall (PS5) – 41 XEL (Switch) – 43 Arc of Alchemist (Switch) – 46 Zorro: The Chronicles (PS5) – 49 The Last Oricru (Xbox Series X) – 50 The Waylanders (PC) – 51 Kamiwaza: Way of the Thief (PS4) – 52 Blade Runner: Enhanced Edition (Switch) – 52

Sans grande surprise, CrossfireX et Babylon’s Fall sont présents dans cette liste. Ces deux titres font partie des déceptions les plus médiatisées de cette année, surtout dans le cas du jeu de Square Enix qui a déjà annoncé son retrait de la vente.