CrossfireX refait surface dans un trailer dédié à son multijoueur

Reporté fin 2020 en raison de la crise sanitaire, CrossfireX refait surface plus d’un an après sa dernière apparition lors du Xbox Games Showcase diffusé en juillet 2020. A l’occasion de la conférence Opening Night Live organisée hier soir en ouverture de la Gamescom 2021, le FPS de Smilegate a partagé un nouveau trailer centré sur son multijoueur.

Sortie toujours prévue pour 2021 ?

Pendant un peu plus de deux minutes, le vidéo donne un aperçu des maps sur lesquelles les joueurs et les joueuses pourront combattre ainsi que de trois mercenaires spéciaux jouables sans oublier d’y inclure quelques séquences de gameplay explosives. Rappelons que, en plus du multijoueur, le titre proposera une campagne solo conçue par Remedy (Control, Quantum Break, Alan Wake).

CrossfireX n’a toujours pas trouvé de date de sortie mais le « Coming Soon » présent à la fin du trailer laisse suggérer que le FPS puisse arriver sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S d’ici la fin de l’année.