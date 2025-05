Cosmic Holidays revient avec une vidéo de gameplay centré sur le pouvoir de gonflement de tête de Cibo

Légendes Pokémon Z-A sortira le 16 octobre et sera présenté à nouveau durant un Pokémon Présents en juillet

World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic : Le retour de la quatrième extension du célèbre MMO s’annonce pour le 21 juillet

Débrief’ : Stellar Blade 2, Warhammer Skulls, Clair Obscur Expedition 33 et Syberia Remastered

Les Days of Play 2025 sont lancés avec plein de promotions sur des jeux et produits PlayStation (consoles PS5, PS5 Pro, PS VR2, DualSense…)

Après avoir disparu de Steam, OlliOlli World et Rollerdrome font leur retour sur le magasin de Valve

Amaze Berlin 2025 : Un vecteur d’espoir dans un milieu de plus en plus morose

Davy x Jones, un FPS mettant en scène le célèbre pirate, s’annonce sur PC et consoles

Alors qu’un troisième épisode semble compromis, Star Wars Battlefront 2 est aujourd’hui plus populaire que jamais

MindsEye : Le jeu d’action de Leslie Benzies (GTA) se présente dans une grosse vidéo et dévoile son contenu post-sortie

Elden Ring Nightreign sort cette semaine et s’offre un dernier trailer pour la route

Subnautica, l’excellent jeu de survie et d’aventure sous-marine, plongera sur mobiles le 8 juillet

Les Days of Play de PlayStation reviennent du 28 mai au 11 juin, beaucoup de promotions à venir dont une timide sur la PS5 Pro

PlayStation Plus : Voici les jeux gratuits de juin 2025

Hibernian Workshop (Astral Ascent) dévoilera son jeu le plus ambitieux lors de l’AG French Direct

