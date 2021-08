Le producteur de musique deadmau5 annonce Oberhasli, un jeu musical exclusif à Core

Si vous n’étiez pas au courant, Core Games s’est lancé cet automne afin de proposer une plateforme similaire au fameux Roblox. Autrement dit, un endroit où l’on peut créer et jouer à différents jeux. A l’occasion de la Gamescom, Core annonce une collaboration avec deadmau5 pour un jeu exclusif.

Une promotion en musique

Le célèbre DJ annonce donc Oberhasli, une expérience entre musique et jeu vidéo qui sera disponible sur Core. Le titre se défini comme un espace interactif dans le multivers où les fans peuvent se rencontrer, un monde en ligne en constante évolution avec de la musique, des jeux et d’autres contenus choisis par deadmau5. Après les performances musicales dans Fortnite, une étape de plus va donc être franchie dans le domaine « des metaverses » qui ont le vent en poupe en ce moment.

Oberhashi sortira le 14 octobre avec une performance live de l’artiste le jour même.