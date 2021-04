Core : le Roblox-like est disponible gratuitement et exclusivement sur l’Epic Games Store

Core Games est une plateforme de contenu qui se lance dès aujourd’hui sur l’Epic Games Store. Si vous ne connaissez pas le principe de ses « jeux » d’un nouveau genre à la Roblox, on vous expliquer brièvement de quoi il en retourne.

Des jeux dans un jeu

Core est typiquement une plateforme regroupant énormément de jeux créés par les utilisateurs, et accessible à n’importe qui. Si vous avez déjà entendu parler de Roblox ces derniers temps, il s’agit à peu près du même principe. Ce dernier cartonne depuis longtemps (surtout auprès des très jeunes) et est entré en bourse le 10 mars dernier avec une capitalisation estimée à 45 milliards de dollars (soit autant voire plus que les plus gros éditeurs de jeux vidéo classiques).

Cela donne une petite idée de pourquoi Epic Games a investi 1 milliard de dollars pour développer le multivers du jeu. La particularité de ce genre de plateforme est de donner des outils de création simples pour fabriquer et monétiser ses propres jeux. Ce qui s’apparente ici à une version simplifiée du moteur Unreal Engine pour que n’importe qui puisse se lancer.

Core est ainsi disponible gratuitement en accès anticipé sur l’Epic Games Store dès aujourd’hui après un an en phase d’alpha. Une période qui a permis de déjà engranger plus de 20 000 jeux de tous les genres. Le studio Manticore offrira des skins et des montures exclusives aux joueurs qui créent un compte ou se connectent à leur compte et l’associent à l’Epic Games Store durant une période limitée.

Geoff Keighley, le présentateur des Game Awards, animera le Core Games Showcase, un événement de lancement visant à mettre en valeur les plus grands jeux et créateurs de la plateforme. Cela se passera sur Twitch à partir de 19h et en différé sur Youtube. Un bon moyen d’avoir un aperçu du potentiel de Core.