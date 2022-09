GTA 6 : Les développeurs de Control, The Last of Us, Horizon et d’autres partagent les prototypes de leurs jeux en réaction au leak

La fuite de plus de 90 vidéos de GTA 6 a bouleversé Rockstar et a forcément eu un écho à travers toute l’industrie, étant donné que l’on parle là d’une licence hors-norme, qui écrase le reste de la concurrence en parts de marché.

Il y a évidemment plein de choses à dire sur cette fuite, mais il faut bien avouer qu’on ne s’attendait peut-être pas à ce qu’elle révèle à quel point le monde du développement de jeu vidéo est encore trop obscur pour le grand public. Après tout, tout le monde sait que le jeu n’est pas terminé, mais cela n’a pas empêché beaucoup de personnes de dire beaucoup de bêtises sur le fait que les visuels devraient déjà être finalisés pour le jeu, que ce soit par mauvaise foi ou par simple ignorance du sujet.

Face à ces critiques et à l’incompréhension du grand public, plusieurs développeurs du monde entier son montés au créneau pour diffuser des images de ce à quoi ressemblaient leurs jeux avant la sortie, afin de normaliser la chose et de montrer que oui, c’est tout à fait normal que GTA 6 ressemble à cela à un moment ou à un autre de son développement.

C’est par exemple le cas de Paul Ehreth, lead designer sur Control, le dernier jeu de Remedy. Il a partagé une vidéo où l’on peut voir des images de gameplay en provenance du début du développement du jeu, afin de montrer que non, les visuels ne sont pas la première chose qui est déterminée dans un jeu.

On y voit une Jesse très différente (oui, ce n’est pas Pam de The Office avec un flingue, même si on voit le rapprochement) tester ses pouvoirs dans des décors loin d’être finalisés, pour mieux illustrer le fait qu’il y a plein d’étapes avant que le jeu final ressemble à ce que l’on a quand il sort dans le commerce.

Yes..this is what the Last of Us looked like in it's development stages.

Every game you ever played went through this. pic.twitter.com/acNFSRjIAo

— Naughty Dog Central (@NaughtyNDC) September 20, 2022