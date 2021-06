Dans World of Warcraft, vous allez souvent récolter des objets. Que ce soit des composants, des ingrédients, de l’équipement, de la nourriture, vous aurez du loot à de nombreuses reprises. Néanmoins, votre inventaire peut vite se remplir et arriver à saturation. Il devient donc vite nécessaire d’agrandir son inventaire afin d’avoir plus de place. A l’occasion de la sortie de WoW Classic Burning Crusade, on fait le point sur le stockage.

Acheter des sacs d’emplacement plus grand

Cela peut semblait évident, mais pour augmenter son stockage, il faut commencer par acheter des sacs d’emplacement plus grand. Les sacs sont des conteneurs qui vont permettre aux personnages de garder des objets sur eux. Il en existe différents types et de différentes capacités.

Au lancement de l’aventure, le joueur a droit à un sac 16 emplacements par défaut. Puis, il sera possible d’en avoir d’autres à l’avenir, jusqu’à 4 supplémentaires. Quelques-uns de petite ou moyenne capacité sont souvent vendus par des PNJ. Pensez à bien regarder ce que vendent les marchands pour voir s’il n’est pas possible d’en prendre d’autres au début de votre aventure.

Sur WoW Classic, il existait des sacs jusqu’à 16 voire 18 emplacements (Sac sans fond ou encore celui d’Onyxia). Avec l’arrivée de Burning Crusade, il est possible d’en trouver plus facilement à 18 emplacements avec les Sac en Tisse-néant (16) et leur évolution en Sac en tisse-néant imprégné (18). Ce sont les plus utilisés puisqu’ils peuvent être fabriqués par les couturiers et sont régulièrement vendus entre joueurs. Néanmoins, il est possible d’en trouver des plus grands avec le Sac d’étoffe lunaire Primordiale (20) ou encore le Sac Gigantesque (22), vendu par Haris Pilton à Shattrath).

Les différents types de sacs

S’il existe plusieurs tailles, il existe aussi différents types de sacs. Ces derniers ont généralement une capacité plus grande mais vont être dédiées à une utilisation particulière. Par exemple, les Démonistes et Chasseurs ont respectivement besoin de Fragments d’Âme et de Munitions (que ce soit des flèches ou des balles). Il est donc possible pour eux d’obtenir un Sac en gangrétoffe ou un Carquois de tir rapide / Giberne où l’on peut stocker ces objets.

Il existe aussi des sacs dédiés à des professions. Leur capacité est aussi plus élevée mais ils ne pourront contenir que des matériaux liés au métier en question. Par exemple, les enchanteurs ont droit à des sacs d’enchantement, tandis que les herboristes auront des sacs à herbes. Faites attention si vous en achetez, vous ne pourrez pas y mettre n’importe quoi dedans !

Stockage à la banque

Si vos sacs sont pleins et que vous souhaitez garder des ressources importantes, rendez-vous dans une banque. Il y en a dans la majorité des grandes villes et vous permet d’y laisser de nombreux objets. Vous avez droit à une bonne vingtaine d’emplacements par défaut et vous pouvez y ajouter du stockage supplémentaire. Au total, il est possible d’acheter sept emplacements de sac supplémentaires à la banque pour un total de 111 pièces d’or et 10 pièces d’argent (avec un prix progressif au début).

Notez tout de même que les objets uniques sont partagés avec votre inventaire initial, donc vous ne pouvez pas avoir de doublon pour ces objets uniques. De plus, si vous stockez un objet de quête en banque, vous ne pourrez pas valider ladite quête.

Profitez de votre guilde

Un conseil qui va dans la continuité du précédent, n’hésitez pas à profiter du stockage de votre guilde. Votre guilde possède aussi une banque pour stocker et sera partagée avec tous les membres. N’en abusez donc pas trop pour respecter votre communauté mais rien ne vous empêche d’y mettre quelques objets. A noter que cette fonctionnalité n’est pas encore disponible dans WoW Classic Burning Crusade et sera rajoutée ultérieurement, comme ce fût le cas à l’époque.

Créer un second personnage

Cette astuce fait souvent sourire les nouveaux joueurs, mais créer un autre personnage permet d’augmenter votre capacité de stockage. Vous pouvez très bien faire un second personnage, de la même faction que vous, et vous rendre rapidement dans une capitale pour transférer des objets d’un perso à l’autre.

Bien sûr, il faudra aussi l’équiper avec des sacs, mais rien ne vous empêche de lui en acheter et d’investir dans une banque également. Etant donné qu’une majorité des sacs ne sont pas liés au personnage, vous pourrez en faire profiter un autre.

Protéger votre compte WoW avec l’Authentificator Blizzard

Vous l’avez peut-être remarqué mais Blizzard encourage les joueurs à protéger leur compte. Quand vous êtes en jeu, vous avez un petit « + » affiché dans votre premier sac si vous n’avez pas encore effectué cette action. En protégeant votre compte World of Warcraft avec l’Authentificator Blizzard, vous obtiendrez 4 emplacements supplémentaires. Vous gagnez ainsi du stockage et de la sécurité, génial non ?

Optimiser son stockage

Enfin, pour avoir plus de place dans l’inventaire, il est aussi nécessaire de passer par une phase d’optimisation. Ne gardez pas les objets inutiles. Vous pouvez par exemple consacrer vos sac initial aux montures, boissons et matériaux dont que vous avez régulièrement besoin et utilisez les sacs pour les loots.

Quand vous n’avez plus besoin d’un second équipement, de matériaux de crafts ou de tissus, mettez-les dans votre banque, afin de garder toujours de la place sur vous. Egalement, vendez les objets qui ne vous servent à rien, comme les loots gris ramassés sur les monstres (peau, griffe, etc…). Quant aux équipements non utilisés, vendez-les également à des marchands, c’est toujours l’occasion d’engendrer quelques pièces d’or (les armes rapportent toujours un peu, même en mauvaise qualité).

De plus, si vous avez un métier, pensez à crafter régulièrement afin de libérer de la place. Même remarque pour les joueurs qui ont la compétence Secourisme, utilisez souvent vos tissus pour créer des bandages. Il n’y a pas de recette miracle dans la gestion de son inventaire, mais il faut régulièrement optimiser sa place pour garder des emplacements dans ses sacs.

A noter qu’il existe différents AddOns pour vous aider dans l’optimisation. Par exemple Bagnon, l’un des plus réputés, qui va vous permettra de faire une recherche dans vos sacs ou encore d’organiser tous les sacs dans une seule fenêtre. D’autres vous indiquent le prix unitaire ou la rareté. Bref, il en existe pas mal !