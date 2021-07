World of Warcraft : Des références inappropriées vont être retirées du jeu suite à des plaintes

La situation chez Activision – Blizzard est très tendue ces derniers jours, suite à de nombreuses affaires sur la culture toxique de l’entreprise qui ressortent peu à peu. Une situation qui mène jusqu’à une démarche inédite, avec la signature d’une lettre ouverte de la part de centaines de personnes travaillant au sein du studio, et la mise en place d’une marche de protestation qui aura lieu aujourd’hui. Et même les jeux se trouvent au centre de ces affaires, notamment World of Warcraft.

Azeroth change lui aussi

Dans un nouveau communiqué publié par l’équipe de développement derrière World of Warcraft, on découvre alors que certaines références inappropriées vont être retirée du jeu :

« Alors que nous nous tournons vers notre équipe pour être mieux guidé dans notre travail interne pour protéger les groupes qui ont été marginalisés et que nous tenons pour coupable ceux qui les ont maltraités, nous voulons aussi prendre des actions immédiates dans Azeroth pour supprimer toutes les références qui ne sont pas appropriées pour notre monde. Le travail est déjà en cours, et vous verrez plusieurs changements à la fois dans Shadowlands et dans WoW Classic durant les prochains jours. »

Cela fait référence à quelques noms placés ici et là dans le monde d’Azeroth, comme celui de Alex Afrasiabi, un directeur créatif accusé de plusieurs plaintes pour ses actions envers les employées, à tel point que son bureau avait été renommé la Suite Crosby, en écho aux affaires de Bill Cosby, un acteur ayant été accusé maintes fois de viol. Il avait eu droit à son propre personnage, le Grand Maréchal Afrasiabi dans le jeu, et on imagine que celui-ci va être renommé.

On a pas d’autres précisions pour le moment sur les changements qui seront apportés, mais l’équipe assure que ce sera à la communauté de déterminer quand le travail sera terminé, et pas aux exécutifs du studio. Espérons que ces changements s’appliquent également au sein du studio, et pas seulement via la suppression d’un PNJ.