Comment installer des Addons sur Wow Classic Burning Crusade ?

Ce 2 juin signait le retour de Burning Crusade sur World of Warcraft, mythique première extension qui nous emmène en Outreterre et à la découverte des Elfes de Sang et des Draeneï. Mais à cette époque, tout n’était pas aussi accessible que maintenant et si vous ne reprenez que maintenant le MMORPG, vous remarquerez bien vite le coup de vieux sur certains aspects. Mais est-ce que vous vous souvenez des AddOns ?

Qu’est-ce qu’un AddOn ?

Les AddOns sur WoW, sont un peu similaires aux mods. Il s’agit de petit programme que vous installez dans votre dossier de jeu World of Warcraft et qui vous permette d’apporter un supplément un jeu. Certains AddOns vont modifier votre interface, d’autres vous permettront d’avoir plus de choses à l’écran et bien d’autres possibilités. Les AddOns certifiés et connus sont sans risque, bien qu’il faut évidemment les paramétrer.

Si certains joueuses et joueurs s’en rappellent, et que les actuels abonnés doivent toujours connaître la méthode, les anciens joueurs ont peut-être perdu la main. On vous (re)explique comment faire.

Comment ajouter un AddOn sur WoW Classic ?

Que ce soit sur World of Warcraft Classic ou sur cette nouvelle mouture de Burning Crusade, la méthode est la même. Vous devez télécharger le dossier de l’AddOn sur le site du développeur ou sur un site qui les regroupe (tel que Curseforge, le plus renommé et le plus sûr), puis l’installer sur votre ordinateur. Vous obtiendrez un dossier en archive .zip la plupart du temps, et il sera nécessaire d’avoir un logiciel pour extraire, tel que Winrar, 7-zip et bien d’autres.

Copiez ensuite le dossier de l’AddOn dans votre répertoire World of WArcraft, et plus précisément dans World of Warcraft/_classic_/Interface/AddOns. Si le dossier AddOns n’existe pas, vous pouvez totalement le créer. Il faut absolument que le chemin soit celui-ci et que le dossier de l’AddOn ne soit pas renommé. Ce qui donne « […]/Interface/AddOns/Nom de L’AddOn (Questie par exemple).

Pour rappel, Battle.net et l’application World of Warcraft doivent être fermés. Il faut dans tous les cas relancer le launcher pour que l’AddOn soit bien détecté.

Savoir où se situe votre dossier WoW Classic

Si jamais vous ne savez pas où sont rangés vos fichiers d’installation pour World of Warcraft, vous pouvez soit faire une recherche via Windows, soit, mieux encore, lancer Battle.net et appuyer sur la Roue Dentée à côté du bouton Jouer. Puis cliquez sur « Ouvrir le dossier d’installation » et vous serez au bon endroit.

Où trouver des AddOns pour WoW Classic ?

Si l’on vous proposera sans aucun doute une sélection des meilleurs AddOns, en attendant, vous pouvez vous rendre sur Curseforge, qui est l’une des références, et qui permet de trouver des addons compatibles, selon différents filtres. L’un de ces filtres permet de ne retrouver que les addons compatibles avec WoW Classic Burning Crusade, ce qui est parfait.

Et vous, quels sont vos addons favoris ? Quels sont ceux que vous utilisez quotidiennement ? N’hésitez pas à réagir dans les commentaires de ce post.