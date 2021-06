Ce 2 juin sortait la version Classic de World of Warcraft Burning Crusade, qui signe le retour de la mythique première extension du MMORPG de Blizzard. Les abonnés et les fans peuvent ainsi retourner en Outreterre ou encore choisir parmi deux nouvelles races accessibles. Mais ils vont surtout se confronter à nouveau à une vague de nostalgie 14 ans après l’arrivée d’Illidan. Si vous êtes un nouveau joueur et que vous souhaitez atteindre le niveau 70 rapidement, voici un petit guide pour XP facilement et gagner en niveau.

Bien sûr, ce guide s’adresse avant tout aux joueuses et joueurs qui découvrent Burning Crusade en 2021 ou qui reprennent après de longues années d’absence en ayant oublié les bases. On imagine que les habitués et celles et ceux qui ont poncé l’extension à l’époque se rappelleront des grandes lignes de cet article.

Les nouveautés de Burning Crusade

Avant de poursuivre avec nos conseils pour rapidement gagner de l’expérience, il est important de faire le point sur les changements apportés par Burning Crusade. Que ce soit pour vous rafraîchir les idées ou parce que vous aviez relancé l’aventure sur la version Classic de Vanilla, cette extension est venue apporter plusieurs changements qui auront un impact sur votre progression, et donc, votre gain en niveau.

Tout d’abord, le niveau maximal passe à 70. Ainsi, que vous commencez World of Warcraft avec Burning Crusade Classic ou que vous veniez de Vanilla, vous aurez 10 niveaux supplémentaires à passer. Des niveaux qui demandent plus d’expérience par pallier que les précédents. Cependant, bien qu’il y ait quelques subtilités, le passage du niveau 1 à 60 ne varie pas énormément entre Vanilla et cette première extension, bien que l’expérience requise soit légèrement revue à la baisse et celle donnée par les quêtes quelque peu rehaussée.

On peut cependant noter que l’on peut désormais obtenir notre première monture au niveau 30 au lieu du niveau 40 dans WoW Classic. Pensez donc à rapidement chercher votre monture terrestre si vos finances le permettent, vous pourrez ainsi vous déplacer plus rapidement.

Conseils pour gagner rapidement de l’expérience

Focalisez-vous sur les quêtes

Le premier conseil que l’on peut vous donner, c’est de vous focaliser sur les quêtes de l’histoire. Bien qu’il y ait un tas de choses à faire dans World of Warcraft, c’est l’activité qui récolte le plus d’expérience. Certes, il est possible d’engranger quelques points lors des donjons et il est toujours plaisant de faire du PvP sauvage, mais restez concentrés sur les quêtes que l’on vous donne.

De plus, n’hésitez surtout pas à compiler les quêtes et à prendre ce que l’on vous propose dans une zone d’un coup. Ne partez pas non plus d’un endroit lorsque vous avez terminé une quête pour la valider mais vérifiez qu’il n’y en a pas d’autres autour pour éviter les allers-retours. Certaines s’enchaînent parfois très vite et il est souvent possible de valider plusieurs objectifs d’un coup.

En plus de vous octroyer de la réputation et des pièces d’or, les quêtes donnent souvent un bon paquet de points d’expérience. Attention cependant à ne pas prendre des quêtes trop élevées en niveau : évitez celles qui sont en rouge qui seront trop dures pour vous. Focalisez-vous sur les jaunes et éventuellement les oranges. Les grises ne vous donneront rien.

Utilisez vos talents à bon escient

Un conseil qui fera écho chez les habitués, utilisez vos points de talent à bon escient. Si certaines classes DPS ont des spécialisations qui se valent, ce n’est pas le cas pour les tanks et surtout, les soigneurs. Ne jouez pas Prêtre Sacré pour monter vos niveaux mais jouez en Spé Ombre. Optez pour la branche qui vous semble la plus appropriée, sachant que vous pourrez toujours remettre à zéro vos talents plus tard.

Jouez en groupe

WoW est un MMO et vous le savez déjà. La composante multijoueur est donc importante et pas seulement lors des instantes ou des champs de bataille. N’hésitez surtout pas à jouer avec d’autres joueuses et joueurs, que ce soit avec des proches ou des personnes occasionnelles rencontrées. Mieux encore, n’hésitez pas à rejoindre une guilde.

Certes, l’expérience gagnée en tuant des monstres sera réduite si vous êtes en groupe mais les synergies créées avec les différentes classes permettront d’en tuer bien plus facilement et plus rapidement. Mieux encore, cela vous permettra d’enchaîner les quêtes avec une plus grande rapidité, et pourquoi pas, battre plus facilement des ennemis coriaces.

Egalement, si vous jouez en heure de pointe ou au lancement de Burning Crusade Classic, vous remarquerez qu’il y a énormément de joueurs. Il faut donc patienter pour que les monstres réapparaissent ou espérer que l’on ne vous pique pas l’aggro. En jouant en groupe, vous pourrez plus facilement monopoliser des zones et des groupes de monstres.

Quelques donjons au passage

Les donjons ne sont pas les plus intéressants en gain d’expérience si vous jouez solo. La raison est que pour aller en instance, il faut un groupe et il est parfois difficile (et long) de trouver des coéquipiers. Il faut trouver plusieurs compagnons mais aussi un groupe hétéroclite pour avoir un tank, un heal et des DPS (même s’il n’est pas forcément nécessaire d’être pleinement optimisé pour les donjons en bas niveau).

Cependant, comme nous avons évoqué les groupes plus haut, il serait bête de se priver d’être rassemblé pour ne pas en faire. La recherche de compagnons étant faite, autant en profiter. C’est d’autant plus intéressant si vous avez des quêtes qui demandent justement de tuer un ennemi dans un donjon ou de réaliser une tâche en instance. C’est par exemple le cas à la Citadelle des Flammes Infernales où il faut s’occuper des boss des remparts.

En somme, ne vous focalisez pas trop sur les donjons pour amasser de l’expérience, mais les réaliser une fois lorsque vous avez un groupe à proximité en validant une quête reste cependant très lucratif. Bien sûr, si vous avez une guilde, un bon équipement et une bonne rotation, ça change la donne !

Exploration et monstres

L’exploration et le massacre d’ennemis en masse n’est pas ce qu’il y a de plus rentable mais permet tout de même un gain sympathique. Entre deux quêtes ou sur le chemin du retour, n’hésitez pas à tuer quelques monstres au passage. Bien sûr, ce conseil sera bien plus intéressant si vous jouez un DPS avec un équipement pas trop mal, encore mieux si vous jouez en AoE.

Cela permet aussi de varier un peu la progression entre les missions. De plus, on est preneur de chaque miette d’expérience n’est-ce pas ? Et en parlant de ça, n’hésitez pas à explorer les recoins encore inexplorés sur votre carte. A chaque découverte de nouvelle zone, vous obtenez un certain nombre d’expérience. Si cela ne coûte qu’un petit détour qui ne prend pas beaucoup de temps, pourquoi ne pas en profiter ?

Déconnectez-vous dans une auberge

Lorsque vous allez dans une auberge (où il est possible d’y mettre sa Pierre de Foyer), votre avatar aura droit à une aura de repos. Ainsi, lorsque vous y restez longtemps, vous êtes reposé, ce qui sous-entend que vous avez un gain d’expérience doublé pour un montant limité (indiqué par une barre d’expérience qui passe en couleur bleue).

Plus vous restez dans une auberge, plus ce montant est augmenté, ce qui vous permet d’amasser davantage d’expérience en tuant des monstres. Lorsque vous ne jouez pas, pensez impérativement à vous déconnecter dans l’une de ces auberges afin d’avoir un boost d’XP non négligeable au retour !

Faciliter votre progression

N’oubliez pas les métiers

Vous conseiller d’augmenter vos métiers peut vous sembler contre-productif et pourtant, gardez tout de même cet aspect à l’esprit. On pense bien sûr aux métiers de récolte qui seront plus agréables à monter si vous le faites pendant votre progression pour éviter de revenir dans certaines zones. De plus, vos métiers pourront toujours vous octroyer quelques équipements ou tout simplement des pièces d’or si vous revendez vos matières premières.

Apprendre Secourisme est aussi une très bonne idée puisque cela vous permettra de vous soigner facilement avec les tissus que vous ramasserez sur la plupart des ennemis humanoïdes. Cela peut vous permettre de vous restaurer sans avoir besoin de vous soigner et consommer du mana et est un moyen idéal pour pallier à l’achat de nourriture.

Anticipez vos déplacements

Si dans Shadowlands et les dernières extensions, se déplacer est souvent facile, grâce aux montures volantes que l’on peut utiliser un peu partout et aux nombreux moyens de téléportations, ce n’est plus le cas dans Classic. Certes, l’arrivée des montures volantes dans l’Outreterre facilitera grandement votre aventure là-bas (et encore, il faut déjà avoir bien progressé), mais n’oubliez pas que vous devez tout faire à pied – ou en monture terrestre jusque là.

Pensez bien à enregistrer les points de Fly via les Maîtres de Vol. Cela vous permettra de vous déplacer facilement entre les principaux points de chute et vous balader entre les différentes régions.

Mettez votre Pierre de Foyer à Shattrath

Enfin, dernière astuce que les vétérans connaissent bien : mettez absolument votre Pierre de Foyer à Shattrath quand vous serez en Outreterre. Cité principale de ce nouveau territoire, celle-ci vous permettra d’avoir accès à quasiment tout : des revendeurs, des maîtres de profession mais aussi des portails vers les capitales des Royaumes de l’Est et de Kalimdor. Attention, n’oubliez pas que votre Pierre de Foyer a un temps de recharge d’une heure.

Voilà, avec ce guide, vous connaissez les grandes lignes pour gagner rapidement de l’expérience et monter facilement en niveau. Soyez patient : il faut en moyenne 50 à 70 heures pour passer niveau 58 et le double pour arriver au niveau 70 quand vous jouez de façon équilibrée. Bien sûr, ces conseils sont surtout destinés aux nouveaux, et à celles et ceux qui ont oublié Burning Crusade. Focalisez-vous sur les quêtes d’histoire, pensez à bien aller dans une auberge et profitez de cette mythique extension !