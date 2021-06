Que vous soyez un nouveau joueur qui découvre l’extension Burning Crusade pour la première fois ou un ancien abonné qui revient pour profiter de la nostalgie apportée avec World of Warcraft Classic, il est fort probable que vous ayez besoin de savoir comment faire pour aller en Outreterre. Pour cela, il vous faut l’emplacement de la Porte des Ténèbres, et ça tombe bien, on vous explique la démarche.

Où se trouve la Porte des Ténèbres ?

Il n’y a pas 36 solutions pour aller en Outeterre : il faut impérativement passer par la fameuse Porte des Ténèbres. Celle-ci se trouve dans les Terres Foudroyées, région tout au sud du content des Royaumes de l’Est. La Porte quant à elle, est tout au Sud, comme vous pouvez le voir sur notre capture d’écran, juste avant et à l’Est de la Balafre Impure.

Sur place, impossible de manquer la célèbre Porte des Ténèbres. Si c’est la première fois que vous y allez, une quête est à récupérer auprès d’un PNJ de votre faction dans le campement juste avant. Pensez à la prendre. A noter que si vous avez acheter l’édition Deluxe de WoW Classic Burning Crusade, vous aurez droit à la Pierre de foyer Porte des ténèbres qui vous enverra dans la première ville dans la Péninsule des Flammes !

Comment se rendre dans les Terres Foudroyées ?

Si c’est la première fois que vous allez dans les Terres Foudroyées, la route sera effectivement longue. L’Alliance a un camp dans cette zone, au niveau du Rempart-du-Néant, avec un maître de vol. Pour la Horde, le fly le plus proche se situe au Marais des Chagrins, au niveau de Pierrêche.

Cependant, si vous n’êtes jamais allés dans ces deux zones, le mieux est de prendre comme point de départ la Vallée de Strangleronce, puisque l’on peut y aller en bateau pour la Horde via Cabestan. Remontez par le Bois de la Pénombre (plus accessible pour l’Alliance) et enfin par le Défilé de Deuillevent pour arriver au Marais des Chagrins.

Mettez votre Pierre de Foyer en Outreterre

La première chose que vous devez faire en arrivant en Outreterre, c’est mettre votre Pierre de Foyer à l’une des auberges. La première ville par exemple, mais dès que vous le pouvez, mettez votre PDF à Shattrah. Il ne s’agit pas de la Capitale de cette nouvelle région mais c’est indéniablement la cité la plus importante.

De Shattrah, vous pourrez aller à peu près partout, et donc partir à Kalimdor ou dans les Royaumes de l’Est et revenir facilement en Outreterre. Ainsi, si vous souhaitez revenir dans les régions d’Outreterre, mettre sa pierre de Foyer à Shattrah est la meilleure idée.