Comment bien choisir sa chaise gaming ?

Quels éléments prendre en compte ?

Tout est important pour votre confort sur une chaise gamer, mais tout le monde n’a pas les moyens de se procurer un siège qui dispose de tous les éléments possibles. Vous verrez cependant beaucoup de chaises abordables qui proposent une tête réglable, qui permet de se reposer le cou et de tenir plus droit, tout comme un coussin pour vos lombaires. Cela aide aussi à s’adapter à toutes les tailles. Et justement, votre taille est importante, puisque l’on préférera avoir un siège qui vous tient tout le dos, et pas seulement une partie (pour éviter d’adopter une mauvaise posture).

Même s’il est possible de régler la hauteur de son siège, il est recommandé de bien faire attention aux dimensions de ce dernier. Si vous êtes une personne de grande taille, il est fortement recommandé de se tourner vers des sièges adaptés, sous peine de ne pas avoir droit au même confort. Et à l’inverse, pour les personnes plus petites, attention à ne pas prendre un siège trop grand qui va mal supporter vos lombaires et dont la tête de siège ne correspondra pas à votre morphologie. Vous sentirez vite un inconfort si c’est le cas, et sur la durée, cela peut s’accompagner de problème de santé. C’est pourquoi il faut aussi faire attention au dossier de la chaise, qui doit de préférence avoir un angle réglable, tout comme votre assise.

Tout comme la taille, votre poids est aussi primordial, assurez-vous donc de choisir une chaise à l’armature assez solide pour votre carrure. Il faut aussi faire attention au choix de la mousse, afin de ne pas avoir un fauteuil qui s’affaisse trop vite dans le temps. Naturellement, les mousses à mémoire de forme sont plus recommandées que d’autres ici, mais ça ne se trouve pas partout. Vérifiez simplement que la densité de la mousse est assez importante pour que l’assise soit agréable.

Accoudoirs 1D à 4D, que choisir ?

Les accoudoirs 4D, c’est quoi ? Contrairement à des accoudoirs classiques, ces accoudoirs 4D peuvent être manœuvrés plus facilement. Il est possible de les bouger de manière horizontale et verticales, afin de s’adapter à votre convenance, contrairement aux accoudoirs 1D, qui ne peuvent être réglés qu’en hauteur. Autant dire que cette option ajoute du confort en plus, même si certains préféreront les bons vieux accoudoirs fixes molletonnés à l’ancienne. On notera cependant qu’avoir des accoudoirs au minimum 2D est recommandé, ne serait que pour s’adapter à toutes les morphologies et avoir l’espace nécessaire pour bien faire reposer vos coudes.

Tissu ou cuir ?

Lorsque l’on choisit un siège gaming, il faut aussi faire attention à la manière de ce dernier. Le cuir, ou plutôt le simili-cuir, a ses avantages, surtout dans le domaine du confort, sauf en cas de fortes chaleurs où il devient nettement moins agréable au toucher. C’est en revanche la matière qui est la plus économique (le simili-cuir), contrairement au tissu, un peu plus onéreux. C’est cependant avec un siège en tissu que vous aurez beaucoup de moins de problèmes, notamment pour la transpiration. C’est aussi plus agréable à l’œil (même si cela dépend des goûts de chacun), mais également plus difficile à nettoyer.

Où trouver une chaise gaming pas cher ?

C’est la grande question. Le prix des chaises gaming peut grandement varier d’une marque à l’autre, et même si certaines se ressemblent, elles peuvent avoir des prix qui diffèrent totalement. On trouve aussi bien des chaises gaming pour une dizaine d’euros que pour plusieurs centaines, et toutes ne se valent pas. Pour faire des économies, il est tentant de se tourner vers les chaises d’entrée de gamme, mais pour être certain d’avoir un produit de qualité, mieux vaut guetter les produits un peu plus chers en attendant qu’ils obtiennent des réductions, histoire d’avoir droit à un meilleur rapport qualité-prix. C’est pourquoi il faut faire attention aux différents revendeurs et aux offres mises en place.

Commander une chaise sur le site d’un fabricant permet par exemple d’avoir une sécurité plus grande avec la possibilité d’être en contact direct avec l’entreprise en cas de pépin. Mais c’est rarement ici que vous ferez une bonne affaire. Il faut plutôt aller chercher sur des sites de revendeurs, notamment durant les périodes de soldes spéciales comme les French Days ou encore le Black Friday, qui est le meilleur moment pour se procurer une chaise gaming sans trop se ruiner. Il est d’ailleurs préférable de se tourner vers des revendeurs français, ou qui ont au moins des pages françaises, mais aussi des sites où les utilisateurs peuvent laisser des avis, afin de vous conforter dans votre choix en examinant l’expérience des autres acheteurs.