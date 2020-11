Comment choisir son téléviseur gaming (HDMI 2.1, HDR, VRR…) ?

Avec l’arrivée de la nouvelle génération, vous vous demandez probablement quelle TV choisir pour le jeu vidéo. Que ce soit sur PS5 ou Xbox Series, avoir un bon écran pour jouer est important, surtout si vous souhaitez profiter des meilleures conditions possibles. Mais tout cela s’accompagne de spécificités techniques souvent complexes.

En complément de notre guide d’achat des meilleurs téléviseurs gaming, on vous propose cette fois-ci un dossier qui présente les nombreux termes à regarder avant d’acheter. Que veut dire HDR, pourquoi opter pour un téléviseur compatible HDMI 2.1, qu’est-ce que l’OLED… Oui, ils sont nombreux et parfois un peu déroutants.

Qu’est-ce que le HDR ?

Présentation du HDR

Plus important que tout le reste, la présence du HDR. En 2020, la grande majorité des nouveaux téléviseurs sur le marché proposent désormais cette technologie. Le HDR (High Dynamic Range, ou Imagerie à grande gamme dynamique dans notre langue), est une technologie déjà ancrée depuis quelques années.

Pour éviter les termes techniques, le HDR va rendre vos images plus belles, avec des couleurs qui ont davantage d’amplitude mais surtout, qui sont plus proches de ce que voit l’œil humain. Les téléviseurs HDR peuvent ainsi offrir une meilleure gamme de couleurs, avec des noirs plus noirs, et de la luminance bien plus élevée.

Quelles différences entre HDR10, Dolby Vision… ?

A noter qu’il existe plusieurs formats de HDR (HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG…). Nous ne rentrerons pas dans les détails : pour vulgariser, vous pouvez noter que le HDR10 est un standard (gratuit et ouvert) et le HDR10+, avec métadonnées dynamiques, présenté grossièrement comme du HDR10 « haut de gamme ». Le HDR10 est donc une technologie standardisée.

A contrario, le Dolby Vision est une technologie sous licence Dolby, plus proche du cinéma et propose des images avec une plage dynamique étendue et un espace colorimétrique plus important. C’est une certification payante. Bien sûr, on pourrait évoquer le HLG, une autre norme de HDR qui est supporté par tous les téléviseurs.

Caractéristiques HDMI 2.1

La connectique HDMI 2.1 fait partie des critères principaux si vous souhaitez profiter pleinement des performances de la nouvelle génération. La norme HDMI 2.1 est la plus récente et propose des résolutions et des taux de rafraîchissement plus élevés que du HDMI 2.0 : vous pourrez aller jusqu’à de la 4K/120fps ou 8k/60fps avec une compatibilité avec toutes les technologies HDR ainsi que le retour eArc. Avec cela s’accompagne également de deux fonctionnalités pensées pour les joueurs, le VRR et l’ALLM (que l’on détaille plus loin).

Bien sûr, du HDMI 2.0 fera très bien l’affaire puisque cela vous permet tout de même de profiter d’un flux vidéo en 4K/60fps. Certaines TV proposent d’ailleurs du VRR/ALLM en HDMI 2.0 : certaines fonctions de la 2.1 sont déjà disponibles en 2.0. Mais seuls les produits HDMI 2.1 offriront toutes les possibilités proposées par la norme. Si vous souhaitez profiter pleinement de votre expérience nouvelle génération, optez pour du HDMI 2.1 : pour faire simple, c’est une norme qui a été pensée pour les joueurs.

En offrant une bande passante maximale de 48 Gbps (contre 18 Gbps sur la norme 2.0), compatible avec l’ensemble des technologies évoquées plus haut, le HDMI 2.1 doit être l’un de vos critères si vous faites un achat onéreux et pensé sur le long terme. Dans le cas contraire, avec un budget plus réduit ou sans avoir le souhait d’avoir de la 4K, un 2.0 suffira. N’oubliez pas le câble compatible HDMI 2.1 : il est fourni avec les consoles (PS5/Xbox Series) et vous pouvez également en trouver sur Amazon.

Quelle taille prendre pour de la 4K ?

Avant de poursuivre, nous aimerions faire une petite parenthèse sur la compatibilité 4K ou non d’une console. La 4K, ou plutôt, l’Ultra HD pour le jeu vidéo, en 3840 x 2160 pixels (que certains appellent aussi la « fausse 4K »), est évidemment un confort supplémentaire. On passe d’une résolution 1920 x 1080 pixels à une résolution deux fois supérieurs. Cela veut dire que le nombre de pixels à l’écran double.

Il est désormais possible de prendre une TV 4K à des prix relativement abordables, comme vous pouvez le voir dans notre sélection. Il est aussi possible d’avoir des téléviseurs UHD de différentes tailles. Cependant, nous avons un conseil : ne prenez pas un téléviseur trop petit si vous souhaitez profiter de la 4K.

Si vous avez un budget serré ou que vous prenez un écran de petite taille par manque de place chez vous, privilégiez la fréquence d’image ou ses qualités visuelles. Bien sûr qu’une télé 32 pouces sera plus agréable en 4K qu’en 1080p. Néanmoins, étant donné que l’on double le nombre de pixels à l’écran, plus celui-ci est petit, moins le résultat est palpable.

C’est pourquoi, et c’est un conseil de notre rédaction, prenez une TV 4K uniquement si vous prenez un téléviseur qui dépasse les 49 pouces. En dessous, la différence entre du Full HD (1920 x 1080 pixels) et la 4K UDH (3840 x 2160 pixels) n’est que peu flagrante. Nous recommandons donc de vous tourner vers de la 4K uniquement si vous prenez un téléviseur au-delà des 49″ (idéalement 55 pouces).

VRR & ALLM

Nous n’allons pas nous attarder longuement sur le sujet mais pour appréhender pleinement le sujet, évoquons deux autres termes qui reviennent sous, le VRR et l’ALLM :

VRR : le VRR (Ou Variable Refresh Rate) va permettre à l’écran d’adapter la fréquence de balayage en temps réel, c’est à dire que la console et la TV vont être en échange constant pour se caler sur la même cadence et donc éviter certains défauts comme du tearing

On notera que ces deux technologies fonctionnent généralement de consort.

LCD ou OLED ?

 

En scrutant un peu les catalogues et les rayons TV, on constate qu’il y a tout un tas de nomenclatures derrière. Mais l’une des caractéristiques les plus sommaires, c’est la technologie de la dalle. Bien que nous ne rentrerons pas dans les détails pour éviter d’alourdir ce dossier (surtout que certains spécialistes abordent très bien le sujet), nous allons vous résumer de la manière la plus simple possible qu’est-ce que l’OLED, qu’est-ce le LCD et que faut-il choisir.

Qu’est-ce que l’OLED ou le LCD ?

Pour commencer, sachez que l’on a deux grandes familles : le LCD et l’OLED. Deux grandes catégories de téléviseurs, qui ne fonctionnent pas du tout de la même façon mais qui pourtant peuvent proposer de très bons produits en leur sein.

Le LCD (l’écran à cristaux liquides) est une technologie qui s’est installée dans nos produits grand public depuis plus longtemps. C’est d’ailleurs pour cela que le LCD est souvent considéré comme plus abordable. Pour produire une image, elle a besoin d’un rétroéclairage et repose sur la polarisation de la lumière.

(l’écran à cristaux liquides) est une technologie qui s’est installée dans nos produits grand public depuis plus longtemps. C’est d’ailleurs pour cela que le LCD est souvent considéré comme plus abordable. Pour produire une image, elle a besoin d’un rétroéclairage et repose sur la polarisation de la lumière. L‘OLED quant à lui, est plus récent, d’où les appréhensions d’une technologie plus onéreuse, et peut-être meilleure que les autres. Elle fonctionne sur des composants organiques et utilise la diode électroluminescente organique qui permet de produire de la lumière

OLED vs LCD, quel est le meilleur ?

Pour les familles et le grand public qui ne se soucient pas trop de leurs performances, les deux familles de téléviseurs présentent des produits très convaincants. Certains les considèrent même comme étant complémentaire et non concurrent, puisque les deux se complètent en proposant deux procédés totalement différents.

Le passif du LCD lui permet de proposer des TV sur une tranche de prix beaucoup plus vaste, et donc, plus abordable, là où l’OLED est souvent considéré comme plus cher. Déjà parce que le LCD est plus ancien mais aussi parce que le rendement de production n’est pas le même pour l’OLED, souvent plus cher à produire mais aussi longtemps en pénurie : LG en est le grand leader et a pendant très longtemps été seul fabricant et fournisseur de cette technologie.

Toujours dans un souci de vous proposer une explication sans fioriture, la principale différence entre les deux technologies provient du rétro-éclairage. Le LCD en a besoin pour émaner une source lumineuse, tandis que l’OLED produit sa propre lumière. Cela apporte quelques différences, qu’on vous liste ici :

Les avantages de l’OLED face au LCD :

L’absence de rétro-éclairage permet à l’Oled de proposer un contraste optimal en délivrant un noir absolu, et un excellent rendu des couleurs. Le LCD n’arrive pas à rendre un noir aussi complet

en délivrant un noir absolu, et Le LCD n’arrive pas à rendre un noir aussi complet Cette absence permet également aux téléviseurs Oled d’avoir des dalles plus fines que le LCD (et donc aussi plus légères)

L’OLED a un bien meilleur angle de vision que le LCD

Les inconvénients de l’OLED face au LCD :

L’OLED étant une technologie plus jeune, nous avons beaucoup moins de recul, notamment sur la durée de vie des TV

L’avantage majeur d’une télé LCD, c’est la puissance de sa luminosité, là où l’OLED poussera plus difficilement dans les extrêmes

Moins de propositions en termes de taille et de variantes

Le LCD est souvent plus abordable en terme de prix

Pour clôturer, les effets de rémanence (les marques fantômes), sont beaucoup moins présents désormais. On ne vous conseille pas forcément de vous axer sur l’une ou l’autre technologie par peur de cette trace de l’image précédente, qui est beaucoup plus rare, si ce n’est inédit sur les téléviseurs 2020.

Et le QLED, le micro-LED… ?

Clôturons notre dossier sur les autres appellations et restons sur notre optique de vulgariser le sujet : n’y voyez pas en le QLED, le micro-LED et toutes les autres dénominations, d’autres catégories de téléviseurs. Soyons simples, il n’y a que deux familles de TV, à savoir le LCD et le OLED. Par exemple, le QLED, fait partie des téléviseurs LCD.