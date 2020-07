Capcom mesure l’intérêt du public pour une démo de Resident Evil Village

Dévoilé lors de l’event PS5 du mois dernier, Resident Evil Village sera bel et bien le huitième épisode principal de la licence, même si cela n’est pas directement indiqué dans le titre du jeu. Capcom tient alors à recueillir l’avis des joueurs à travers un court sondage orienté principalement sur les attentes des joueurs pour cet épisode.

Plusieurs questions sont alors posées pendant cette enquête comme la pertinence du titre « Resident Evil Village » pour ce huitième épisode, ou sur les types d’informations que Capcom doit communiquer pour intéresser son public, mais aussi sur les nouveautés auxquelles s’attendent les intéressés du jeu.

— Resident Evil (@RE_Games) July 8, 2020