Call Of Duty Warzone, disponible depuis hier soir 20h à tout le monde sur PC, Xbox One et PlayStation 4, vous fait profiter de bonus exclusif si vous êtes membres du programme PlayStation Plus de Sony. Activision et Infinity Ward continuent leur partenariat avec les japonais qui ont déjà pu faire bénéficier de bonus similaires aux joueurs dans le passé.

Les joueurs PlayStation gatés

Le jeu qui est disponible en free-to-play, c’est à dire jouable gratuitement, est téléchargeable sur le PlayStation Store. Sachez que vous pouvez y jouer sans être abonné au service PlayStation Plus de Sony, mais que vous devez être inscrit au programme pour bénéficier des offres exclusives. Vous pourrez ainsi récupérer le pack de combat Call Of Duty Warzone. Celui-ci sera disponible pour tout le monde le 1er octobre 2020. Mais que trouve-t-on au juste dans ce fameux pack ?

Un skin d’opérateur

Une nouvelle arme unique

Une montre

Une carte de visite spéciale

Un pendentif exclusif

Un bonus d’XP

Si vous ne connaissez pas le jeu ou que vous avez besoin d’un renseignement, n’hésitez pas à consulter notre page des choses à savoir sur Call Of Duty Warzone.