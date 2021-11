Le multijoueur de Call of Duty Vanguard sera jouable gratuitement ce week-end

Tandis que Bobby Kotick et Activision sont dans la tourmente suite à l’arrivée de nouvelles révélations sur les affaires de harcèlement au sein de l’entreprise, l’éditeur semble presque vouloir nous faire détourner le regard en annonçant une bonne nouvelle à la communauté Call of Duty. Si vous n’avez toujours pas craqué pour le dernier opus en date, vous aurez l’occasion de l’essayer gratuitement pendant quelques jours.

Un essai pour faire oublier la concurrence ?

Dès le 18 novembre, soit demain, à 19 heures, vous pourrez télécharger une version gratuite du multijoueur de Call of Duty Vanguard afin de l’essayer jusqu’au 22 novembre, soit pendant quatre jours complets.

Un essai gratuit qui est tout sauf anodin. Si on pourrait être surpris qu’il arrive aussi tôt après la sortie du jeu, il faut se rappeler que son concurrent principal, Battlefield 2042, sort également cette semaine. Un bon moyen d’occuper l’espace public donc, d’autant plus que même si le jeu fait un carton, il a pour l’instant effectué l’un des plus faibles démarrages de la série, du moins au Royaume-Uni. Cet essai permettrait donc de rehausser un peu les ventes.

Call of Duty: Vanguard est disponible dès maintenant sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.