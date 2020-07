Budget Cuts sortira sur PlayStation VR le 10 juillet

Sorti en juin 2016 sur Steam – et donc sur les casques de réalité virtuelle compatibles PC, Budget Cuts va faire son entrée sur PlayStation VR. Cela avait sous-entendu par le studio qui officialise la chose en nous donnant rendez-vous le 10 juillet pour sa sortie. Cela s’accompagnera par une petite nouveauté.

Faites face à la menace robotique

Si certains possesseurs du casque de Sony attendent probablement avec impatience l’arrivée de Marvel’s Iron Man VR ou encore Pistol Whip, une autre date est donc à noter, celle du 10 juillet pour Budget Cuts. Peut-être pas aussi attendu que ces deux derniers, cela sera l’occasion de le faire mais aussi de découvrir un nouveau niveau, Panopticon, déployé à cette occasion.

Dans Budget Cuts, on incarne un employé d’une très grosse entreprise dans laquelle on classe et tamponne des dossiers. Pas très palpitant, mais quand des robots arrivent et que l’on veut tout automatiser, il faudra quand même sauver son emploi. Il faudra jouer l’espion, participer à des séquences d’actions et venir à bout des menaces.