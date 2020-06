Pistol Whip : Une date sur PlayStation VR et de nombreux contenus à venir

L’excellent Pistol Whip, qui fait partie de notre top des meilleurs jeux VR de 2019, avait annoncé il y a peu son arrivée sur PlayStation VR. Bonne nouvelle, les joueurs ont maintenant une date : rendez-vous le 28 juillet pour sa sortie sur le PlayStation Store. Pas encore de prix mais probablement le même que sur Steam, c’est-à-dire une vingtaine d’euros.

Mais aussi du nouveau contenu

En plus de cette date de sortie, les développeurs ont également annoncé que du nouveau contenu sera déployé dans les prochains mois. L’un des défauts du titre sera donc partiellement corrigé, notamment avec l’arrivée de Religion, leur nouvelle musique considérée comme « le summun ».

En août, il y aura également l’arrivée de nouvelles pistoles avec Heartbreaker Trilogy, trois nouvelles scènes musicales et d’autres ajouts. D’abord sur les casques PC puis plus tard sur PlayStation VR. Et enfin, la campagne et d’autres contenus seront ajoutés au dernier trimestre 2020. Un joli programme donc.