Bridge Constructor Studio : Le puzzle game de ClockStone Studio et Headup arrivera l’été prochain sur PC et consoles

Bridge Constructor Studio est l’épisode le plus récent de la licence Bridge Constructor chapeautée par ClockStone Studio et Headup. Commercialisé uniquement sur les Meta Quest 2 et 3 depuis décembre 2024, il a refait parler de lui hier afin d’annoncer une bonne nouvelle. En effet, le puzzle game arrivera dès l’été prochain sur PC, via Steam, GOG et l’Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Pour l’occasion, il s’offrira également une compatibilité élargie avec d’autres casques VR, tels que le PS VR et le PS VR2, ainsi que ceux pris en charge par SteamVR.