Valkyrie Elysium, où le trouver au meilleur prix ?

La saga Valkyrie revient cette année avec un épisode un peu spécial, plus tourné vers l’action, avec structure d’Action-RPG qui laisse la place aux combats. Valkyrie Elysium est l’un des très nombreux jeux Square Enix de cette fin d’année, et s’il ne peut pas briller d’une vraie mise en avant de la part de l’éditeur, il est tout de même attendu au tournant, surtout par celles et ceux qui ont apprécié la démo du jeu. Pour ces personnes, voici donc où trouver Valkyrie Elysium au meilleur prix.

Où acheter Valkyrie Elysium au meilleur prix ?

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix ci–dessus et d’autres ci-dessous, qui vous permettent de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Valkyrie Elysium est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

On retrouve donc le titre en dessous de la barre symbolique des 60 €, mais peu de revendeurs proposent une vraie offre sur le jeu pour son lancement.

Valkyrie Elysium est disponible depuis hier sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5. Il sortira un peu plus tard sur PC, le 11 novembre plus précisément. Notre test arrivera très prochainement.