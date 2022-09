Accueil » Actualités » Valkyrie Elysium sortira sa démo demain sur PS4 et PS5

Le Tokyo Game Show ne démarre que demain, mais Square Enix a décidé de prendre les devants en faisait quelques annonces. Si les personnes présentent sur place pourront bien jouer à Valkyrie Elysium, l’éditeur japonais et le studio Soleil ont décidé qu’il serait aussi bon d’offrir une démo à tous les joueurs et joueuses PlayStation, histoire de pouvoir essayer le jeu avant sa sortie fin septembre. On avait déjà des doutes sur l’existence d’une telle démo, mais c’est aujourd’hui confirmé.

Le début du jeu accessible à tous

Cette démo de Valkyrie Elysium arrivera donc dès demain le 15 septembre sur le PlayStation Store, et vous pourrez la télécharger gratuitement sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

Elle couvrira le premier chapitre du jeu, a priori dans son intégralité (on ignore combien de temps ce chapitre va durer), et si le jeu arrive à vous séduire, vous pourrez conserver votre sauvegarde pour la transférer vers le jeu final si vous l’achetez. Un bon moyen de savoir si le jeu est fait pour vous ou non avant de sauter le pas.

Valkyrie Elysium sortira le 29 septembre prochain sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5. Il sortira en revanche un peu plus tard sur PC, le 11 novembre plus précisément.