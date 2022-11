Valkyrie Elysium : Une grosse mise à jour pour la sortie PC, avec un nouveau personnage jouable

Square Enix sort tellement de jeux cet automne qu’on a déjà presque oublié Valkyrie Elysium, disponible depuis quelques semaines sur les semaines PlayStation. Cet action-RPG somme toute assez correct et sympathique nous avait promis plus de contenu à l’approche de la sortie de sa version PC, et la promesse a été tenue. Une nouvelle mise à jour est disponible dès maintenant pour les versions PS4 et PS5 du jeu, avec un nouveau personnage jouable.

Hilde prépare sa vengeance contre Odin

Après avoir l’avoir affrontée dans l’histoire principale, vous pourrez maintenant prendre le contrôle de Hilde dans un mode spécial. Elle possède son propre arbre de compétences et est forcément un peu différente de notre héroïne, puisqu’elle ne dispose pas de Einherjar pour combattre à ses côtés, mais elle peut faire appel à des serviteurs spéciaux qui joueront le rôle de ses coéquipiers.

Cette mise à jour ajoute également deux nouveaux modes de difficulté afin de rendre les choses un peu moins aisées, tandis qu’un nouveau mode de jeu vous permettra d’affronter des vagues successives d’ennemis. Tous ces ajouts seront disponibles directement dans la version PC dès qu’elle sortira.

Valkyrie Elysium est disponible sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5. Il sortira le 11 novembre sur PC.