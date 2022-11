Valkyrie Elysium – Une mise à jour 1.03 qui change la donne ?

A l’occasion de sa sortie sur PC ce 11 novembre, Valkyrie Elysium s’offre une mise à jour gratuite ajoutant son lot de contenu. Deux nouvelles difficultés, un mode de jeu supplémentaire pour affronter des vagues ennemis, ainsi que la possibilité de jouer le Hilde, mystérieuse et charismatique guerrière rencontrée à plusieurs reprises durant l’aventure principale et qui profite ici d’un segment de jeu dédié.

A défaut de nous avoir pleinement convaincu avec sa proposition, ne rendant pas justice à ce qu’est la franchise Valkyrie Profile, il était tout de même plaisant de profiter du système de combat de qualité. Plus Beat’em All qu’action-RPG, l’opus concocté par les équipes de Soleil, dont on attend impatiemment leur titre Wanted : Dead, s’étoffe ici avec une mise à jour qui cherche clairement à promouvoir son gameplay, l’atout majeure et évident du soft.

Règlement de comptes au Valhalla

Toujours dans l’attente du remaster de la version Valkryie Profile : Lenneth repoussé à décembre, cette mise à jour de Valkyrie Elysium est une bonne raison de se plonger à nouveau dans le titre édité par Square Enix. Concrètement, les apports sont plutôt significatifs. Non pas qu’ils transcendent l’expérience de jeu, les défauts que l’on a pu relever lors de notre test sont toujours là. Cependant, les ajouts de la mise à jour nous invitent à saisir pleinement la richesse du gameplay du titre. Les deux difficultés introduites vont garantir un challenge à la hauteur des plus habiles et qui, comme nous, avaient pu trouver l’aventure un peu facile dans les premières difficultés.

Cette fois c’est évident, il ne faudra pas négliger les faiblesses élémentaires des ennemis, mais aussi apprendre à gérer ses ressources d’invocations et de magies. De quoi vous forcer à sortir vos meilleurs skills et vous surpasser. Suivant cette logique de découverte du système de combat dans sa profondeur, le jeu amène le mode Porte Séraphique. Ce dernier consiste à vaincre des vagues d’adversaires dans une arène jusqu’à atteindre le dernier étage et débloquer une récompense. La particularité est que pour chaque étage vous aurez un équipement différent et imposé, sans possibilité d’en changer. Cela va pour les armes équipées donc, mais également les objets utilisables ainsi que vos sorts.

Une bonne initiative pour impliquer les joueurs, joueuses dans le gameplay et nous forcer, subtilement à découvrir toute sa richesse, on doit expérimenter et s’adapter aux situations en conséquence. Au fond, on peut voir les Portes Séraphiques de Valkyrie Elysium comme une salle d’entraînement, bien que la défaite soit présente. Mais c’est bien ici ou vous pourrez plus aisément exprimer vos talents au combat et mettre au point des combos divers et variés. Une opportunité de sortir de sa zone de confort.

H pour Hilde

Néanmoins, l’ajout majeur de la mise à jour est bien entendu le segment accordé à Hilde. Nommé La Vengeance d’Hilde, ce mode propose d’incarner la mystérieuse et charismatique guerrière que l’on croise et affronte durant l’aventure principal. Une rivale sur qui nous n’en savons peu, mais qui a joué à rôle important dans la quête de notre Valkyrie. Nous l’avons mentionné lors du test de Valkyrie Elysium, le scénario et la narration en globalité étaient très dommageables pour le jeu, notamment du fait de son appartenance à la saga Valkyrie Profile, entre autre.

L’opus de Square Enix se veut bien plus proche d’un Beat’em All, entre du Devil May Cry et du Ninja Gaiden, plusieurs membres du studio Soleil ont d’ailleurs fait leurs armes dans l’industrie au côté de Tomonobu Itagaki le papa de la franchise de ninja. Un constat remarqué en parcourant l’aventure donc, mais aussi sur le segment de Hilde. Si l’intérêt premier est à trouver dans les combats, il est dommage de ne pas avoir un minimum d’intrigue à exposer autour de cette nouvelle tête qui n’attendait qu’à être convenablement exploiter pour gagner en épaisseur. Et s’imposer comme le personnage phare de Valkyrie Elyisum.

Mais ce n’est pas le cas, La Vengeance d’Hilde n’est rien de plus qu’une course en avant expéditive et entrecoupée de pléthores d’affrontements. Au vu des problèmes narratifs de l’aventure principale de Valkyrie Elysium, au fond, on ne peut qu’apprécier ce rythme. Et puis avec le nombre de combats qui nous attendent, il y a le temps de se familiariser avec le gameplay de la guerrière masquée. Proche de sa comparse valkyrie, elle n’en est pas moins différente. Elle ne possède pas d’allier Einherjar, plutôt des invocations spectrales, mais surtout, elle ne manie qu’une seule arme, sa hache.

The Hilde Supremacy

Pour autant, les invocations fonctionnent sur le même principe que les Einherjar et elle dispose aussi de magies élémentaires, les mêmes. Pareil pour les outils défensifs qui sont strictement similaires à ceux de l’héroïne. La fracture dans le gameplay apparaît réellement sur deux points distincts. La maniabilité et la construction des combos. Hilde est plus lourde et moins rapide, ce qui peut déconcerter sur les premiers combats, puis son arme ajoute une lenteur supplémentaire. Certaines attaques vous mettront en grande difficulté. Pour autant, sa mécanique de combo spécifique lui permet de compenser.

Bien que des enchaînements vont se construire de la même manière qu’avec la valkyrie, vous ne pouvez pas, ici, profiter d’un changement d’arme pour varier les plaisirs. En échange, Hilde peut bâtir de puissants combos via la mécanique de scintillement. Lorsque vous frappez avec des attaques légères, votre hache va scintiller à divers moments. C’est le signal qu’il faut attaquer de nouveau pour prolonger l’enchaînement. En gros, vous pouvez créer des chaînes de coups en ayant le bon timing. Une variation d’approche qui impose d’aborder les combats de manière un peu différente. Surtout qu’Hilde est naturellement plus puissante que la valkyrie d’Odin, d’un point de vue scénaristique, par conséquent les ennemis le seront aussi.

De quoi être un peu bousculer sur les premières créatures croisées. Ceci étant, on s’habitue bien vite et on ne tardera pas à être à l’aise. Mais il faut avouer qu’avec plusieurs boss à combattre, le parcours d’Hilde amène un peu de challenge bien venu. Bon, après, les problèmes de lock et de caméra vont une fois de plus porter préjudice, au point que vous serez souvent obligé de saisir les timings de scintillement à l’aveugle. Mais le plaisir de prendre en main le personnage est tout de même bien réel. On notera aussi de lourde chute de framerate sur les grosses vagues ennemis et des boss.

Avec son allure de DLC, la mise à jour de Valkyrie Elysium est une bonne raison de relancer le soft. Si cela n’enlève en rien les défauts du jeu, il consolide le contenu et permet à tous de progresser avec plus de conforts. Connaissant le savoir-faire de Soleil sur les combats, on apprécie ces ajouts qui nous tendent la main pour expérimenter et découvrir la richesse du gameplay. Que ce soit par les difficultés ajoutées ou les Portes Séraphiques. Enfin, pouvoir jouer Hilde est un réel plaisir tant le personnage est stylé, on découvre d’autres combos et cela renouvelle un minimum l’expérience de jeu.