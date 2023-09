Bon plan : Un SSD 2 To compatible PS5 en promotion à un prix sacrifié

Trouver un SSD pour sa PS5 à bas prix est de plus en plus facile ces derniers temps, étant donné que les fabricants se livrent à une vraie guerre des prix. Dans tout cela, ce sont les consommateurs qui gagnent, et on a pu voir les tarifs des SSD diminuer petit à petit. Souvent adepte des promotions chocs et des bons plans, Amazon a lancé une jolie offre sur l’un des SSD les plus prisés du moment, puisqu’il est compatible avec la machine de Sony. Le Crucial P5 Plus voit sa version 2 To être bradée à un prix des plus alléchants.