Considéré à juste titre comme l’un des meilleurs jeux de l’année 2019, Disco Elysium est un titre à posséder obligatoirement dans sa bibliothèque si vous adorez les RPG. Le jeu, développé par ZA/UM, a récolté moult récompenses l’année passée et mérite clairement votre attention. Si l’on attend encore sa traduction française qui ne devrait pas tarder, il s’offre tout de même une promotion loin d’être négligeable.

Une mise à jour arrive bientôt

C’est le revendeur GOG.com, filiale du groupe de CD Projekt, qui propose Disco Elysium à -20%, soit 31.99€ au lieu de 39.99€. Cela fait quelques fois que le jeu passe à un tarif avoisinant cette somme mais il faut avouer qu’il n’est pas très souvent en réduction. En même temps, les versions consoles arrivent et il ne faut pas s’attendre à une baisse de prix tout de suite.

Si vous comptiez craquer dessus pour vous jeter dessus ou le mettre à côté en attendant sa traduction, c’est donc une bonne occasion. Surtout qu’une mise à jour apportant un mode hardcore arrive très prochainement. Celle-ci permettra de rendre l’histoire plus compliquée et d’ajouter une bonne dose de rejouabilité.

Ce n’est pas le seul titre en promotion sur la boutique puisque les soldes lunaires sont lancées et on y retrouve des noms comme The Witcher 3 à -70% dans son édition GOTY, la série Styx ou encore Diablo et d’autres incontournables. Tout cela se passe sur le site officiel.