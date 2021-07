Blue Reflection: Second Light est annoncé sur PS4, Switch et PC

Gust avait teasé une annonce pour aujourd’hui via ses réseaux sociaux, en mettant en avant la photo d’un ciel bleu. Il n’en fallait pas plus pour que l’on devine que Blue Reflection allait avoir droit à un nouvel opus, et les fans du studio ont visiblement visé juste, puisque Blue Reflection: Second Light a été annoncé.

Un nouvel opus dans la lignée du premier

Gust et Koei Tecmo ont donc présenté les premières images pour le titre, où l’on suivra les aventure de Ao Hoshizaki et d’autres jeune filles nommées Kokoro, Yuki et Renya, qui ont perdu leurs souvenirs, et devront tout faire pour revenir dans leur monde. Leur chemin leur fait croiser des monstres tandis qu’un mystérieux pouvoir s’éveille en elles.

En dehors des combats, Ao et les autres devront renforcer leurs liens afin de débloquer de nouveaux pouvoirs, et pourront participer à des séances de craft ensemble. L’école qui apparait par magie dans cet autre monde pourra être personnalisée, avec des sections que l’on pourra faire construire.

Une édition collector a déjà été annoncée pour le titre, avec notamment un costume à l’effigie de Ryza de la saga Atelier Ryza, mais pour l’instant, la sortie de Blue Reflection: Second Light est seulement annoncée pour le Japon. Cependant, puisque le premier Blue Reflection est arrivé chez nous, on imagine que celui-ci débarquera lui aussi.

Blue Reflection: Second Light sortira donc au Japon le 21 octobre sur PS4 et Switch, et plus tard sur PC.