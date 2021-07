Blue Reflection: Second Light sortira chez nous le 9 novembre

Annoncé il y a quelques jours seulement, Blue Reflection: Second Light n’avait jusqu’ici que précisé certaines choses concernant sa sortie en Asie, mais pas en Occident. Koch Media vient aujourd’hui nous en apprendre plus avec un trailer et une date de sortie pour notre continent.

Une sortie pas si éloignée pour l’Europe

Transportés sur une mystérieuse académie flottante sans vos souvenirs, cherchez des indices pour retrouver votre chemin… ☁️#BLUEREFLECTION: Second Light sortira en Europe le 9 Novembre sur PS4|PS5 (via mise à niveau gratuite) & Switch ! pic.twitter.com/5hS2nLxfG5 — Koch Media France🎮 (@KochMediaFR) July 29, 2021

Il sera donc possible de découvrir ce Blue Reflection: Second Light dès le 9 novembre prochain. Le jeu sortira à la fois sur Switch, PS4 et PS5, avec une mise à niveau next-gen qui sera gratuite.

On n’aura donc qu’à attendre quelques petits jours de plus par rapport au Japon pour découvrir ce nouvel épisode. Malheureusement, ce sera certainement en anglais, car aucune localisation française n’a été annoncée pour le moment.

Le titre doit également sortir plus tard sur PC, mais aucune information n’a été dévoilée à ce sujet.