Une démo pour Blue Reflection: Second Light est disponible sur PS4 et Switch

Koei Tecmo Europe et Gust nous annoncent une bonne nouvelle avant la sortie prochaine de Blue Reflection: Second Light. En effet, vous allez pouvoir essayer le titre gratuitement histoire de vous donner envie.

Pas de réflexion pour télécharger la démo

Le studio derrière la série Atelier va bientôt sortir la suite du premier Blue Reflection, et pour cette occasion, les joueurs Switch et PS4 peuvent dès à présent s’essayer au prologue du jeu gratuitement sur PS4 et Switch. Pour en savoir plus sur le titre, nous vous renvoyons vers notre interview avec le producteur du jeu ou encore notre récente preview où nous avons pu nous essayer aux première heures du JRPG. Vous plongerez ainsi sous les traits d’Ai, une jeu fille qui se réveille un jour dans un lycée situé sur une île mystérieuse. Accompagnée par d’autres jeunes filles amnésiques, elle va tenter de comprendre le monde qui les entoure afin de trouver un moyen de rentrer chez elle.

Le titre donne aussi d’autres nouvelles en annonçant une collaboration avec Atelier Sophie 2 : The Alchemist of the Mysterious Dream qui donnera un costume pour notre héroïne. On y découvre également la feuille de route du jeu après sa sortie :

Une première mise à jour sera disponible le 23 novembre et inclura les nouveaux filtres du mode photo, dont « watercolour » et « hatching ».

Le 21 décembre, de tout nouveaux cadres et poses d’Idoles seront aussi disponibles, avec également la capacité de construire un studio photo au sein de l’école, en plus de l’ajout du mode de difficulté hardcore astucieusement nommé « MUST DIE ».

Des mises à jour additionnelles au mode photo seront disponibles le 14 janvier 2022, dont un filtre Pixel Art, avec des poses uniques qui ajouteront de la variété à vos séances photo.

Blue Reflection: Second Light sortira le 9 novembre prochain sur PC (via Steam), PS4, PS5 (mise à niveau gratuite) et Switch.