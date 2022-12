Blue Protocol sortira aussi sur PS5 et Xbox Series, le MMO de Bandai Namco arrive chez nous grâce à Amazon

Bandai Namco a récemment annoncé que Blue Protocol sortirait au Japon dans le courant du printemps de l’année à venir, mais rien n’avait été officialisé concernant l’Occident. Si on avait peu de doutes quant au fait que le MMO parvienne jusqu’à chez nous, on comprend maintenant pourquoi l’annonce a tardé : Bandai Namco a décidé de s’associer à Amazon Game Studios pour le lancement occidental de Blue Protocol. Habitué des MMO asiatiques portés sur d’autres continents, Amazon va donc mettre ses efforts au service de la publication du jeu en Europe en 2023, avec des versions consoles au passage, comme on l’apprend aux Game Awards.

Le jeu sera bien un free-to-play

Ce trailer nous montre quelques images de gameplay en plus pour nous mettre l’eau à la bouche, tout en nous prévenant que le jeu arrivera prochainement sur notre territoire. La bonne nouvelle, c’est qu’avec un partenaire tel qu’Amazon, Bandai Namco peut assurer un gros lancement pour son MMO. Le jeu sera bien traduit en français chez nous, ce qui nous arrange bien.

On apprend au passage que Blue Protocol sortira aussi sur PlayStation 5 et Xbox Series. Nous avons pu assister à une rapide présentation du jeu en amont de la cérémonie où l’on nous a précisé que le gameplay a été pensé pour la manette, ce qui devrait rendre l’expérience plus simple sur consoles. On nous a également confirmé que le jeu posséderait évidemment une dimension multijoueur avec des raids, mais que vous pourrez terminer l’histoire principale en solo, sans avoir besoin de personne.

Autre nouvelle importante : Blue Protocol sera bien un free-to-play. Les objets qui seront présents dans la boutique seront uniquement cosmétiques selon les dires d’Amazon, afin de ne pas déséquilibrer l’expérience.

On attend maintenant une date de sortie plus précise, avec une bêta qui devrait démarrer dans quelques mois.