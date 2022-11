Blue Protocol : Le MMO sortira au printemps 2023 au Japon, nouveau trailer

On avait perdu sa trace depuis plusieurs mois, mais Blue Protocol semble se porter mieux que jamais. Le MMORPG édité par Bandai Namco nous avait donné rendez-vous pour un livestream supposément riche en annonces, mais celui-ci était avant tout réservé au public japonais, avec quelques bonnes nouvelles sur l’état d’avancement du jeu. Heureusement, l’Occident aura aussi bientôt droit à quelques informations.

Une version globale annoncée aux Game Awards ?

Tout d’abord, on notera que le MMO se dirige doucement vers sa sortie. Une phase de test aura lieu du 14 au 16 janvier 2023 et sera limitée à 50 000 participants. Ensuite, Blue Protocol devrait sortir dans le courant du printemps 2023 sur PC, mais uniquement au Japon dans un premier temps.

Rassurez-vous, le titre devrait logiquement sortir dans le monde entier à terme, et on le devine au fait que Bandai Namco nous donne déjà rendez-vous pour les Game Awards, avec un nouveau trailer qui sera diffusé. Etant donné l’audience touchée par la cérémonie, on se doute que cela a à voir avec une version globale de Blue Protocol, qui pourrait être annoncée chez Geoff Keighley.

D’ici là, on peut toujours profiter du trailer diffusé durant le livestream, qui s’attarde sur les personnages importants du MMO, le tout avec quelques images de gameplay accompagnées par les musiques de Hiroyuki Sawano (Attack on Titan, Gundam…).