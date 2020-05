Activision : Un communiqué pour rassurer les fans et les investisseurs

La situation actuelle fait du tord à la plupart des industries, celle du jeu vidéo n’y fait pas exception. Cependant, Activision ne semble pas tant affecté par cette conjecture pourtant dramatique pour d’autres, et sa direction tient à rassurer autant les fans que les investisseurs dans son récent communiqué.

Un bilan financier qui en dit long

En février, nous apprenions via son bilan financier (plutôt positif cela va de soi) que Activision prévoyait de sortir un Call of Duty cette année, ainsi que plusieurs remasters voire remakes. Du beau monde, certainement, après nous avoir fait goûter à Crash Bandicoot N. Sane Trilogy et Spyro Reignited Trilogy. Cela étant dit, la conjecture actuelle laisse moins de chances aux nouvelles annonces. Heureusement, l’entreprise américaine ne semble pas touchée outre mesure par cette situation.

Probablement dans l’optique principale de rassurer les investisseurs, la direction de Activision a pris cette semaine la parole via un communiqué affirmant que le COD prévu pour cette année était toujours de la partie. Par ailleurs, ledit texte affirme que la huitième extension de World Of Warcraft, nommée Shadowlands, paraîtra elle aussi dans le courant 2020. Enfin, plusieurs titres mobiles connaîtraient des phases de test avant l’année prochaine, parmi lesquels on peut s’attendre à voir un Crash Bandicoot sur mobile.

Enfin, et c’est peut-être bien l’annonce la plus excitante, Activision affirme dans son communiqué avoir deux jeux issus de franchises à sortir avant décembre. Certes, cela en dit peu sur la nature de ces projets. Néanmoins, cela viendrait étayer la rumeur persistante voulant qu’un certain Tony Hawk’s Pro Skater ferait à nouveau surface cette année. Idem, il ne serait pas surprenant de voir débarquer un remaster / remake de Crash Bandicoot : La Revanche de Cortex, lui aussi sujet de on-dit. Comme toujours, patience est de mise…