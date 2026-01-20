Blackbird : Une vidéo du MMO annulé chez ZeniMax nous montre l’univers du projet
Rédigé par Jordan
Il est vrai que gérer deux MMO pour un seul studio peut s’avérer compliqué, mais ZeniMax Online s’attendait pourtant à voir son projet Blackbird coexister paisiblement aux côtés de The Elder Scrolls Online. Le jeu a malheureusement fait partie des récentes victimes des coupes budgétaires chez Xbox, et son annulation a causé tellement de frustration que plusieurs artistes ont quitté le studio pour en fonder un autre, répondant au nom de Sackbird Studios. Et alors que ce MMO est maintenant définitivement mis de côté, une vidéo à son sujet refait aujourd’hui surface.
Un aperçu du projet enterré
La vidéo en question du projet Blackbird a été postée sur les réseaux sociaux via le compte eXtas1s, puis vérifiée par Insider Gaming qui est en mesure de confirmer son authenticité. On y voit alors deux minutes d’images in-game (avec l’aide du moteur Unreal Engine 4) de Blackbird, qui devait donc être un MMO dans un monde de science-fiction/cyberpunk qui montrent à quel point le studio allait s’écarter de son autre jeu phare, The Elder Scrolls Online.
Cette vidéo ne montre que quelques décors afin de poser une ambiance, et ne dévoile aucun gameplay, étant donné qu’il devrait ici s’agir d’extraits d’une build encore peu avancée. Pour rappel, à un moment donné, le MMO était bel et bien jouable en interne puisque Phil Spencer a pu le tester et aurait beaucoup apprécié son temps passé dessus. Ce qui ne l’a pas empêché de mettre fin au développement du projet quelques mois plus tard.
Selon Insider Gaming, Blackbird visait une sortie courant 2028. Reste maintenant à voir si Sackbird Studios va reprendre certains des éléments que l’on voit ici pour son premier jeu.
