Black Friday : Resident Evil Village est disponible à 29,99 € sur PS5

Le Black Friday est l’une des meilleures occasions de l’année pour retrouver tous les jeux sortis ces derniers mois au prix le plus bas. On vous a préparé une liste des meilleures offres de ce Black Friday, avec de nombreux jeux en promotion, et on note que Resident Evil Village a droit à l’une des plus belles réductions de la semaine.

Où trouver Resident Evil Village PS5 au meilleur prix ?

Nommé dans la catégorie du jeu de l’année aux Game Awards 2021, Resident Evil Village est sorti en mai dernier et a déchaîné les passions. Le titre est désormais disponible à moitié prix, à seulement 29,99 € sur PS5 sur Amazon.

Notez que cette offre ne concerne que la version PS5 pour le moment. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce Resident Evil Village, vous pouvez d’ores et déjà consulter notre test, tandis que de nombreux guides sur le jeu sont à disposition.

N’hésitez pas à consulter toutes les offres du Black Friday sur notre page dédiée afin de ne pas manquer les offres les plus intéressantes.