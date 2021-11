Le Black Friday a enfin démarré après des semaines d’offres en novembre et même la Black Week, qui donnait déjà le ton de cette période de bons plans. Cette fois-ci, c’est bien le Black Friday qui est là, avec les plus grosses offres sur les jeux, les accessoires, les TV, les smartphones, les casques et les PC, et on vous liste les meilleurs bons plans de cette année.

Les meilleurs bons plans du Black Friday 2021

Vous trouverez ici un listing de toutes les offres gaming et high-tech les plus intéressantes du Black Friday 2021. Cette liste sera mis à jour très régulièrement dans la journée, donc n’hésitez pas à la consulter souvent pour voir les changements. Les prix vont aussi beaucoup changer durant les heures à venir.

Consoles

PS Plus

Jeux

Casque

Micro

Souris

Clavier

TV 4K

Ecran PC

Smartphone

Boitier de capture / stream

PC Portable

Disque dur et SSD

Cartes SD

Qu’est-ce que le Black Friday ?

Le Black Friday est une journée durant laquelle de très nombreux commerces en ligne multiplient les promotions durant plusieurs heures. La pratique nous vient des Etats-Unis et fait suite à Thanksgiving. C’est durant cette période que beaucoup saute sur les bonnes affaires afin de trouver les meilleurs cadeaux de Noël à bas prix.

Quand a lieu le Black Friday 2021 ?

Cette année, le Black Friday a lieu le vendredi 26 novembre 2021. Il démarre à minuit dans quelques boutiques, tandis que la plupart attendent généralement 8 heures du matin pour démarrer leurs offres.

Quand a lieu le Cyber Monday 2021 ?

Le Cyber Monday est une sorte de prolongement du Black Friday, notamment du côté de l’high-tech. Si vous avez loupé des offres du Black Friday, vous pouvez ainsi vous rattraper avec le Cyber Monday 2021, qui aura lieu le 29 novembre prochain.