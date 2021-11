Black Friday : Plusieurs SSD NVMe Western Digital en promotion

On entre dans le gros du Black Friday avec des tas d’offres pour le domaine de l’informatique et du High Tech. Si vous êtes à la recherche de SSD NVMe pour booster la vitesse de votre PC, ces promotions devraient vous interesser.

Des SSD NVME en promotion pour le Black Friday

Les disques de stockage en SSD sont très prisés de par les joueurs grâce à une vitesse de traitement des données bien plus grande qu’un HDD classique. Nous avons d’ailleurs récemment sorti un guide avec une belle sélection si cela vous intéresse. Pour le Black Friday, la marque Western Digital fait quelques réductions intéressantes sur ses SSD NVMe sur Amazon. Si vous êtes sur PC, cela vous permettra notamment de gagner en rapidité rien qu’au démarrage de votre ordinateur en installant le système d’exploitation dessus, mais aussi vos différents jeux ce qui réduira grandement vos temps de chargement.

Tout d’abord nous avons les SSD NVMe WD Blue SN550 en promotion à 500Go à 44.99€ (au lieu de 54.49€) et à 1To pour 69.99€ (au lieu de 89.99€). Ils possèdent une interface PCIe Gen3 x4 au format M.2 2280 et proposent une vitesse d’écriture de 1950 Mo/s et une vitesse d’écriture de 1950 Mo/s.

Et si vous voulez un SSD NVMe de meilleure qualité et encore plus rapide, sachez qu’Amazon et Cdiscount proposent également une promotion à ne pas manquer sur les WD Black SN750 500Go. Ils sont compatibles PCI Express et affiche une vitesse d’écriture de 2600 Mo/s (écriture) et de lecture de de 3470 Mo/s.

N’hésitez pas à consulter toutes les offres du Black Friday sur notre page dédiée afin de ne pas manquer les offres les plus intéressantes.