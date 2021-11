Choisir un disque dur est un moment important : il est utile, si ce n’est crucial d’enregistrer ses données sur un support externe. Que ce soit en bureautique de manière générale, ou pour ses sessions de jeu, le stockage est devenu quelque chose de récurrent. Cela peut-être pour la sécurité et ne pas perdre ses fichiers mais aussi simplement pour faire de la place sur un disque dur principal. Mais quel est le meilleur disque dur externe SSD ? Quel disque dur prendre ?

Que choisir entre un SSD et un HDD ?

Les besoins de chacun diffèrent quant à l’utilisation d’un disque SSD ou HDD. Pour le HDD, il servira avant tout d’un stockage de grande capacité pour y conserver fichiers, photos et vidéo. Le prix d’un HDD 512 Go n’est par exemple pas du tout le même qu’un SSD 512 Go. En somme, si vous recherchez un grand espace de stockage avant tout, et rien de plus, le HDD est la solution la plus économique.

Pour le SSD, c’est un peu différent. On est ici sur une autre gamme de produits, avec une vitesse de transmission définitivement plus rapide que le HDD, tout en consommant moins d’énergie et en étant un peu plus durables. Ils sont donc plus chers que des HDD.

Pourquoi un disque externe plutôt qu’un disque interne ?

La réponse peut sembler évidente, mais elle va différer selon les usages. Si vous souhaitez augmenter définitivement la capacité de stockage de votre PC, et avoir de meilleures capacités, c’est plutôt sur le choix d’un disque interne qu’il faut s’orienter. La rapidité de transfert des fichiers sera ici beaucoup plus importante.

Les disques externes ont forcément de nombreux autres avantages, comme leur transportabilité. Si votre but est simplement de stocker des photos ou des vidéos pour les transporter n’importe où avec vous, et par exemple les diffuser sur une télévision, ou de transporter des données depuis votre PC personnel vers un ordinateur de travail, le disque externe s’impose comme le choix logique.

Comment choisir la bonne capacité de stockage ?

Si vous souhaitez vous servir de ces disques pour y stocker des photos, tout dépendra de la quantité. A partir de 500 Go, si vous ne stockez que cela, vous devrez être tranquille pendant un moment, même avec des vidéos et des photos en HD.

Dès 1 To, on peut commencer à aisément amasser des centaines de films sur le disque dur, en plus de nombreux documents que l’on peut stocker au fil des années. Au-delà de cette capacité, ce sera surtout pour que tout la famille puisse y stocker des fichiers, sans avoir à se soucier de la limite de place.

Si vous souhaitez y conserver des jeux, que ce soit sur du SSD ou du HDD, on recommandera 1 To afin d’avoir l’esprit tranquille. Cela sera par exemple parfait pour y conserver des jeux très gourmands en espace de stockage, comme Call of Duty Warzone.

Pourquoi pas une clé USB ?

Il existe effectivement l’alternative aux disques externes, à savoir la clé USB. Désormais, il est possible de trouver des clés avec une très grande capacité de stockage qui vont s’avérer être aussi utiles que n’importe quel disque dur externe. Facilement transportable grâce à sa petite taille, il est aussi plus aisé de la perdre, c’est pourquoi il faudra y faire deux fois plus attention.

En revanche, elle ne peut pas effectuer les mêmes services qu’un disque dur SSD, bien plus rapide et utile. Une clé USB possède une vitesse de transfert qui est bien inférieure à celles des disques HDD et SSD, et elle est aussi bien moins résistante, ce qui n’est pas vraiment l’idéal si vous souhaitez protéger des données et des fichiers sur plusieurs années.