Black Friday : Récemment mis à jour, le PlayStation Portal est plus attractif que jamais avec un prix cassé

Où acheter le PlayStation Portal au meilleur prix ?

Chez la plupart des revendeurs, le PlayStation Portal a droit à une promotion réduite au strict minimum. Au lieu des 219,99 € demandés, l’accessoire passe à 199,99 €, ce qui reste tout de même intéressant. Cependant, Amazon va encore un peu plus loin. Chez le revendeur, le PlayStation Portal est disponible à seulement 184,99 €, soit une économie de 15% sur cet appareil. Notez que les deux modèles, noir et blanc, sont concernés par cette promotion exceptionnelle.

Le PlayStation Portal permet de profiter des jeux PS5 à distance, mais pas uniquement. Avec la récente mise à jour de l’accessoire, le PlayStation Portal est devenu plus complet, vous laissant ainsi jouer complétement en cloud à certains jeux via le PlayStation Plus Premium, et ce sans avoir besoin d’allumer votre PS5 à distance. De quoi vous donner accès à une très large bibliothèque d’entrée de jeu si vous êtes déjà abonnés au service.

Pratique si vous disposez d’une très bonne connexion internet, et cela rend l’accessoire un peu plus utile pour ne plus être trop dépendant d’une PS5. Dans tous les cas, vous n’aurez plus besoin d’allumer votre grande télé pour profiter de vos jeux PS5, que vous pourrez emporter partout avec vous tant que vous avez un peu de réseau.