Black Friday : Récemment mis à jour, le PlayStation Portal est plus attractif que jamais avec un prix cassé
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Durant le Black Friday, c’est souvent l’occasion de craquer pour des produits qui nous font de l’œil depuis pas mal de temps, mais qui étaient affichés à des tarifs trop élevés. On pense ici au PlayStation Portal, accessoire de luxe pour les joueurs PS5, qui permet de profiter de ses jeux tout en ne monopolisant pas un grand écran. Un gadget qui coute un certain prix, mais heureusement, le Black Friday permet de mettre la main dessus avec une belle réduction à la clé.
Où acheter le PlayStation Portal au meilleur prix ?
Chez la plupart des revendeurs, le PlayStation Portal a droit à une promotion réduite au strict minimum. Au lieu des 219,99 € demandés, l’accessoire passe à 199,99 €, ce qui reste tout de même intéressant. Cependant, Amazon va encore un peu plus loin. Chez le revendeur, le PlayStation Portal est disponible à seulement 184,99 €, soit une économie de 15% sur cet appareil. Notez que les deux modèles, noir et blanc, sont concernés par cette promotion exceptionnelle.
Le PlayStation Portal permet de profiter des jeux PS5 à distance, mais pas uniquement. Avec la récente mise à jour de l’accessoire, le PlayStation Portal est devenu plus complet, vous laissant ainsi jouer complétement en cloud à certains jeux via le PlayStation Plus Premium, et ce sans avoir besoin d’allumer votre PS5 à distance. De quoi vous donner accès à une très large bibliothèque d’entrée de jeu si vous êtes déjà abonnés au service.
Pratique si vous disposez d’une très bonne connexion internet, et cela rend l’accessoire un peu plus utile pour ne plus être trop dépendant d’une PS5. Dans tous les cas, vous n’aurez plus besoin d’allumer votre grande télé pour profiter de vos jeux PS5, que vous pourrez emporter partout avec vous tant que vous avez un peu de réseau.
Black Friday : Jusqu’à 150 € de réductions sur les packs PS5 et PS5 Pro avec des bons plans à ne pas manquer
Cet article peut contenir des liens affiliés