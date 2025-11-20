Où trouver une manette Xbox au meilleur prix ?

On ne présente plus la manette Xbox, qui, en plus d’être naturellement essentielle pour tous les possesseurs de console Xbox, l’est aussi pour toutes celles et ceux qui jouent à la manette sur PC. Et puisque le PC se démocratise de plus en plus, la demande pour ce genre de manettes ne faiblit pas. On se réjouit donc de voir que cette manette Xbox est aujourd’hui au cœur d’une sacrée promotion sur Amazon le temps du Black Friday 2025.

En temps normal, cette manette Xbox peut se trouver aux alentours de 49,99 €, même si son prix de départ conseillé est de 59,99 €. Pour le Black Friday, Amazon a décidé de casser encore un peu plus les prix, puisque cette manette Xbox est désormais affichée à seulement 39,99 € sur le site marchand.

Il s’agit ici de la manette Xbox dans son coloris de base noir, à savoir Carbon Black, mais sachez que le coloris Robot White (donc en blanc) est lui aussi proposé à ce même tarif avantageux. Les autres coloris sont également en promotion, mais avec une réduction moins intéressante, alors si vous vous fichez de la couleur de votre manette, vous pourrez ici réaliser une belle économie.