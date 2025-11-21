Black Friday : C’est le moment ou jamais d’acheter une manette DualSense avec la promotion en cours
Publié le :
Rédigé par Jordan
Le Black Friday est le moment idéal pour acheter tout ce qui vous fait envie, ou pour offrir de beaux cadeaux à vos proches durant les fêtes, et ce sans trop vous ruiner. Pour cette période exceptionnelle, Sony a décidé de mettre en place plusieurs bons plans autour de sa gamme PS5, avec des réductions sur la console en elle-même ou bien sur des accessoires. Comme sur les manettes DualSense, très prisées, qui sont toute l’année affichées à des tarifs pas forcément avantageux, jusqu’à aujourd’hui.
Où acheter une manette DualSense au meilleur prix ?
Vous trouverez un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où la manette DualSense est au meilleur prix. Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent la manette.
Vous trouverez ici une liste de tous les coloris disponibles en réductions, avec des manettes DualSense qui sont affichées à des prix aux alentours de 53-54 €, notamment sur Amazon, soit une réduction de -14% par rapport au prix de base de l’accessoire. C’est le cas pour les coloris de base, tandis que les coloris un peu plus travaillés comme Cobalt Blue ou Volcanic Red sont quant à eux affichés au prix de 59 €, ce qui reste tout de même une réduction bonne à prendre.
Et si vous n’avez pas de PS5 mais que vous jouez sur PC, l’achat d’une DualSense est toujours utile, puisque cette manette est compatible avec beaucoup de jeux sur cette plateforme. Comme les jeux Sony, évidemment, qui tirent le meilleur parti de la manette.
Cet article peut contenir des liens affiliés