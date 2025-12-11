Big Hops : Le jeu d’action, d’aventure et de plateformes en 3D de Luckshot Games sortira le 12 janvier 2026 sur PC, PS5 et Switch

Une production fun et colorée en perspective

Pour celles et ceux qui n’auraient jamais entendu parler de cette production indépendante, elle nous invite à incarner une jeune grenouille appelée Hop. Kidnappée par Diss, un esprit farceur qui prétend avoir besoin de son aide pour une mission très importante, elle doit obtenir les pièces d’un dirigeable afin de pouvoir rentrer chez elle. Malheureusement, celles-ci sont cachées à travers les biomes forestier, désertique, océanique et montagneux du monde qui l’entoure. Autant dire que la tâche ne sera pas de tout repos mais, rassurez-vous, notre personnage possède une langue capable de la et nous tirer de nombreuses situations dans l’unique but de progresser.

De plus, en s’inspirant de plusieurs licences vidéoludiques telles que Mario, Sonic, The Legend of Zelda ou encore A Hat in Time, les développeurs nous promettent que la maniabilité de Hop sera d’une grande richesse. Récupérer les « végétaux » présents sur notre route nous permettra également de varier nos approches à chaque niveau. Par exemple, un champignon peut se transformer en tremplin, tandis qu’un gland fera pousser des lianes le long des murs et plafonds sur lesquelles grimper. Quant aux collectibles, il y en aura, sachant que certains auront une utilité dans le gameplay ou nous laisseront personnaliser la tenue de notre grenouille.

Rendez-vous dans quelques semaines pour découvrir Big Hops sur PC, PlayStation 5 et Nintendo Switch.