Bethesda nous donne rendez-vous pour le Fallout Day, qui aura lieu le 23 octobre

Du neuf pour Fallout 76, et c’est tout ?

Bethesda prévoit donc bien de fêter le Fallout Day cette année, et on sait désormais quand. Cet événement spécial aura lieu le 23 octobre prochain à 19 heures, heure de Paris, et il sera suite d’un post-show répondant au nom de « FalloutforHope ».

Afin de calmer toutes les ardeurs à propos d’éventuelles annonces, Bethesda précise qu’il y sera question d’aborder des mises à jour sur des jeux déjà sortis de la saga, autrement dit sur Fallout 76. On devrait également en apprendre davantage sur les événements communautaires à venir, à la fois en jeu et dans la vraie vie. Et on met un billet sur le fait que le sujet de la saison 2 de la série Amazon sera abordé à un moment donné, étant donné que la diffusion démarre en décembre prochain.

Et à part cela, mieux vaut ne pas se créer de faux espoirs. Si certains espèrent un retour de Fallout New Vegas, justement à l’occasion de la nouvelle saison de la série, rien n’est dit que Bethesda annoncerait un tel projet dans une émission telle que celle-ci…