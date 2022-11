Battlefield 2042 accueille dix fois moins de joueurs que Battlefield 1 sur Steam

Chaque fois qu’on a l’impression que Battlefield 2042 a une petite chance de se sortir de la mélasse, un nouveau coup de théâtre pointe le bout de son nez. Décidément, le jeu de DICE et Electronic Arts ne convainc pas, ce que viennent confirmer, comme si c’était nécessaire, les chiffres que nous vous partageons aujourd’hui.

Battu par un jeu de 2016…

On aimerait vous dire que le dernier opus en date de la franchise fait carton plein. Malheureusement, non seulement les retours critiques furent mitigés, mais le titre a aussi subit un review bombing sur Metacritic. De quoi laisser présager le pire. Et justement, ça ne sent pas bon pour Battlefield 2042. Le titre développé par DICE abandonne son mode à 128 joueurs, cesse les mises à jour pour le Hazard Zone, tandis que Electronic Arts s’évertue à répéter qu’il reste un bel avenir pour son jeu exclusivement multi.

Pourtant, les résultats son là : ça ne sent pas bon pour Battlefield. Autant pour cet épisode en perdition que pour la suite, d’ailleurs, puisque pendant ce temps là, Call of Duty s’offre un nouvel opus plutôt réussi, et continue de briller avec Warzone, son Battle Royale gratuit qui s’offrira bientôt une seconde version.

Or le pire restait encore à venir : Battlefield 2042, disponible depuis un an tout rond, accueille dix fois moins de joueurs sur Steam que Battlefield 1, sorti quant à lui il y a six ans… Plus tôt dans la semaine, le premier comptait un peu plus de 5 000 combattants, tandis que le second en voyait s’affronter plus de 50 000. Des chiffres étonnants, qui prouvent une nouvelle fois le désintérêt global des joueurs autour de ce jeu qui a toutes les chances de s’éteindre dans les prochains mois, peut-être à l’annonce du prochain volet de la série.