Battlefield 2042 : EA n’abandonne pas le jeu et déclare avoir une vision à long terme pour la licence

La communauté restante sur Battlefield 2042 attend impatiemment l’arrivée de la première saison du jeu, repoussée à cet été. Ces derniers mois, DICE n’a cessé de vouloir réparer le jeu, bien que le mal soit déjà fait pour une grande partie des joueuses et des joueurs. Mais Electronic Arts ne compte pas abandonner le titre tout de suite, comme son président Andrew Wilson l’a une nouvelle fois déclaré lors du bilan financier de l’éditeur.

Respawn, le sauveur

Pour Wilson, Battlefield reste une marque forte, et le fait que Vince Zampella et Respwan arrivent en renfort sur la licence n’augure que du bon pour la suite des événements.

Lorsqu’il lui a été demandé si le nombre de joueurs diminuant sur le titre allait être un frein à de futures améliorations, Wilson répond :

« Non, et nous adoptons une vision à long terme ici. Battlefield est l’une des grandes franchises de notre industrie, construite par l’une des plus grandes équipes du milieu, et nos attentes sont que cette licence va continuer à croître et être vraiment un partie importante de notre portfolio pour de très nombreuses années à venir. Nous avons maintenant un leadership incroyable sur cette équipe, ils repensent le processus de développement à partir de zéro et utilisent vraiment le modèle Vince Zampella / Respawn qui consiste à « s’amuser le plus rapidement possible » […] Je pense qu’il nous reste encore du travail à faire et l’équipe s’engage à faire ce travail pour la communauté, et au-delà, une fois que nous arrivons à un stade où nous nous sentons au bien avec l’expérience de base, vous devez vous attendre à ce que nous investissions au-delà de ce qu’est le jeu maintenant. »

Autrement dit, Wilson croit vraiment à une histoire de rédemption pour Battlefield 2042, qu’il voit perdurer et être mieux accepté au fil du temps, même si cette déclaration concernait surtout la licence dans sa globalité. L’avenir nous le dira, mais encore faudra t-il voir l’accueil réservé à la saison 1 du jeu.